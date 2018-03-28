В мусорном бизнесе в Московской области участвуют люди без фамилий
Это не пойми кто, заявил в эфире Эха Москвы подмосковный губернатор Андрей Воробьёв. Он утверждает, что сын генерального прокурора Игорь Чайка не имеет к этому отношения.
По словам Воробьёва, первый конкурс, на котором будут определены операторы по сбору отходов пройдёт в мае. Губернатор надеется, что от 7 до 10 лучших компаний придут в Подмосковье.
Комментарии19
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gvs 28 марта 2018 | 10:36
Люди без фамилий: "Чайка", "Воробей", "Окурок"... )))
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 10:37
То есть власть России настолько некомпетентна (или преступна) что не может узнать фио владельцев бизнеса на территории России?
kottigr1 28 марта 2018 | 10:42
russkie_za_sverjenie: ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 и здесь всё под себя подмяли ?
el_borz 28 марта 2018 | 10:46
kottigr1: Воробышек явно клевал с этой помойки.
rom8883 28 марта 2018 | 10:37
Отмазывает подельника.
el_borz 28 марта 2018 | 10:37
Безликая помойка. Рафшан и Джамшут выиграют тендер
piccoru 28 марта 2018 | 10:37
То есть все эти годы губернатор был не в курсе....
А может он был в доле ???
piter_ug 28 марта 2018 | 10:37
//люди без фамилий//
Вот, даже боится сказать, кто гребёт деньги бульдозерами.
А чего тогда от него ожидать?
kochar 28 марта 2018 | 10:37
Это не пойми кто, заявил в эфире Эха Москвы подмосковный губернатор Андрей Воробьёв
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То есть Губернатор не знает что у него творится в области или знает ,но прикидывается шлангом.
Если не знает то надо в сортир,а если знает-то в туалет.
Выбор то небольшой,но подумать можно.
sprav77 28 марта 2018 | 10:38
Одним словом, бандиты!
from_russia_with_boyaryshnik 28 марта 2018 | 10:38
Ну пральна , люди без фамилий , чистааа с погонялами . Зато у страны есть название - Мордор.
andy575 28 марта 2018 | 10:39
Надеюсь всем понятно,где у нас "трудятся" люди без фамилии?!
gregor 28 марта 2018 | 10:41
В мусорном бизнесе в Московской области участвуют люди без фамилий
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Но Воробьёв с Путиным знают кто это .
Но в засаде сидят бдят .
Вот делится перестанут ,тогда и фамилии появятся .
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 10:45
Каждый раз перед "выборами" мы слышим о том что мол все эти путины-воробьевы-володины незаменимы...тока они могут в стране навести порядок и прекратить бардак...
А как приходит время держать ответ ,так они совсем не при чем и виноваты все кто угодно ,кроме них...!!!Так получается ,что вы ни хрена не можете ,если ни за что не отвечаете ?! Так ?
Какого ж хрена вы туда лезете ?!!!
Чтоб купить виллу в Майами и отправить своих высерков на учебу в Лондон ?
Надоели рыла ваши бесстыжие аж сил нет ...
stas_russkiy 28 марта 2018 | 10:45
"...люди без фамилий..." - "Неизвестные отцы" ((С) Стругацкие) - организаторы и руководители ОПГ "Озеро".
ghazaryan_s 28 марта 2018 | 10:46
Идиот губернатор,
sapiens17 28 марта 2018 | 10:50
ghazaryan_s: "Идиот губернатор,"
Ответственный член "Единой России".
Пургу несёт! (кашель Лаврова)
dudin 28 марта 2018 | 10:48
у аэропорта Домодедово тоже не могли выяснить кто бенифициар,помните,после теракта,как медведев психовал?!! так ведь и не выяснили .. типа,и людям не сказали
varlam59 28 марта 2018 | 10:50
Бизнес, это иноземное слово. И в его основе лежит жадный эгоизм и все другие низкие человеческие качества. Это не для блага и дабра людям. Это ради собственнойинаживы любыми способами. А на свалке и вовсе всё человеческое дно и сборище.