Москвичи продолжают приходить на пушкинскую площадь, чтобы почтить память погибших в Кемерово

Вчера вечером здесь прошла стихийная памятная акция. По решению столичных властей временный мемориал появился на Манежной площади при входе в Александровский сад. Туда тоже идут люди, в основном организованными группами. Цветы несут и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.