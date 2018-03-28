Москвичи продолжают приходить на пушкинскую площадь, чтобы почтить память погибших в Кемерово
Вчера вечером здесь прошла стихийная памятная акция. По решению столичных властей временный мемориал появился на Манежной площади при входе в Александровский сад. Туда тоже идут люди, в основном организованными группами. Цветы несут и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.
Комментарии1
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varlam59 28 марта 2018 | 10:45
Либералы совсем отделились от народа. Даже почтить память погибших ходят на другую площадь. И врут, что на Манежную людей автоматами загоняют. Совсем совесть потеряли изгои.