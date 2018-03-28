В Кемерове будет установлен мемориал рядом со сгоревшим торговым центром «зимняя вишня»

Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Чернов.

По словам Чернова, губернатор Тулеев сегодня встретится с родственниками погибших. Чиновник назвал правильным решение губернатора не выходить к митингующим. Мероприятие направлено, в том числе, на дискредитацию власти, уверен Чернов.