В Кемерове будет установлен мемориал рядом со сгоревшим торговым центром «зимняя вишня»
Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Чернов.
По словам Чернова, губернатор Тулеев сегодня встретится с родственниками погибших. Чиновник назвал правильным решение губернатора не выходить к митингующим. Мероприятие направлено, в том числе, на дискредитацию власти, уверен Чернов.
Комментарии6
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alexander25101977 28 марта 2018 | 10:36
Зачем эти мемориалы людям, потерявшим детей, сцуко? Эти безжизненные кенотафы им зачем? Лучше будет. если вы со своей нафталиновой клизмой тулеевой подадите в отставку. Но вы этого не сделаете, коррумпированные мрази.
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 10:44
alexander25101977: а зачем хомячкам мемориал немцову? Который, откровенно говоря, считал их дебилами и быдлом ;)
boooben 28 марта 2018 | 10:45
Опять в "КемеровЕ". Ну что за дебилы! За три дня не можете освоить простое правило русского языка! Где только Венедиктов набирает таких...
rom8883 28 марта 2018 | 10:39
А чиновников, допустивших эксплуатацию такого пожароопасного здания не увековечат?
testmeter 28 марта 2018 | 10:46
Там, куда памятник Ленина указывает рукою?
commeilfaut 28 марта 2018 | 10:49
Власть себя дискредитировала давным-давно. Пошла она лесом. Толпа не митинговать должна, давным-давно. А- что делать? Угадайте с трех раз.