У МЧС нет данных о пропавших без вести на пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил зам.главы ведомства Владлен Аксёнов. По его словам, количество погибших не изменилось – 64 человек. Останки переданы Следственному комитету. Среди погибших 41 ребёнок.

Накануне Следственный комитет сообщил о том, что получены заявления о пропаже 67 человек после пожара. Сами родственники объявили о том, что собраны данные о 85 пропавших на пожаре. Сегодня этот список сократился до 77 человек, сообщает Интерфакс.