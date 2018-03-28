У МЧС нет данных о пропавших без вести на пожаре в торговом центре в Кемерово — Аксёнов
У МЧС нет данных о пропавших без вести на пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил зам.главы ведомства Владлен Аксёнов. По его словам, количество погибших не изменилось – 64 человек. Останки переданы Следственному комитету. Среди погибших 41 ребёнок.
Накануне Следственный комитет сообщил о том, что получены заявления о пропаже 67 человек после пожара. Сами родственники объявили о том, что собраны данные о 85 пропавших на пожаре. Сегодня этот список сократился до 77 человек, сообщает Интерфакс.
Комментарии12
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skolzki 28 марта 2018 | 10:33
Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»Итак, под псевдонимом «Евгений Вольнов» скрывается некто Никита Андреевич Кувиков, родившийся 4 ноября 1986 года в Донецке. В 1998 году из Донецка семья перебралась в Ялту. Затем Никита Кувиков жил в Черкассах и недолгое время в Киеве. Образование у этого клоуна среднее неоконченное. 9 августа 2005 был задержан за покупку наркотиков. Последний взестный адрес Кувикова (Вольнова) - г. Черкассы, ул. Героев Днепра, д.69, кв.425. Но последнее время Кувиков (Вольнов) кочует по съемным квартирам, поэтому его постоянное место жительство меняется после каждого возможного прихода недовольных собеседников.А теперь самое главное. Как оказалось это существо Вольнова (Кувикова) связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое. Так в сентябре 2016 года Вольнов совместно с оппо-блогером Алексеем Навральным, партнёром Наврального и политконсультантом Ксении Собчак Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в совместной рекламной кампании по выборам в Госдуму другого националиста Вячеслава Мальцева. Мальцев шел от партии «Парнас» Михаила Касьянова. В СЕТИ ЕСТЬ ИХ СОВМЕСТНЫЙ РОЛИК ,а на сайте эхо это растиражирует всё вам некий гражданин Израиля пишущий тут под разными никами -Яков Мандельштам ,а так же его украинские недоблогеры с "Украинской Правды
kara 28 марта 2018 | 10:39
skolzki: не плохо увидеть этого недоблогера на российском суде
skolzki 28 марта 2018 | 10:39
НИ КТО НЕ СНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ВЛАСТИ , ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА ЭТО , НО ПОДЛЫЕ ШАКАЛЫ ПЛЯШУЩИЕ НА КОСТЯХ ДЕТЕЙ КЕМЕРОВО ДОЛЖНЫ ЗА ЭТО ТАК ЖЕ ОТВЕТИТЬ , вся либерастная шушера вместе с недоблогерами которые хайпнули на этом горе лайков ГОРИТЕ В АДУ ,это касается недоблогеров с эха со штатным сотрудником сайта яшей мандельштамом
amrigo 28 марта 2018 | 10:48
skolzki: врач и очевидцы уже официально заявили, что число погибших несколько сотен и примерно 350-400, я верю врачу, который сам всё это наблюдал, а ворам твоим я не верю, которые скрывают ещё и количество детдомовских детей, которых в ТЦ привезли на 4 автобусах, чекисты кремлёвские как всегда пляшут на костях. Твои проститутки с федеральных каналов будут отвечать за брехню, в этот раз народ уже не забудет как власть глумится на погибших детях.
telaviv001 28 марта 2018 | 10:40
skolzki: Это уже не имеет определения. Третий день слышим количество погибших больше, пропавших без вести 85, родственники собирают списки. Ребята, 21 век, интернет свободен, напечатайте свой список, дайте Венедиктову и Навальному они с радостью напечатают. Они даже пранкера за официальную информацию взяли. Ну не 85 так хотя бы 77 или 10.
amrigo 28 марта 2018 | 10:45
skolzki: врач и очевидцы уже официально заявили, что число погибших несколько сотен и примерно 350-400, я верю врачу, который сам всё это наблюдал, а ворам твоим я не верю, которые скрывают ещё и количество детдомовских детей, который в ТЦ привезли на 4 автобусах, чекисты кремлёвские как всегда пляшут на костях. Твои проститутки с федеральных каналов будут отвечать за брехню, в этот раз народ уже не забудет как власть глумится на погибших детях.
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 10:36
А им всё равно, чьи дети будут гибнуть в малазийских боингах или российских торговых центрах по их же вине...
lacosta1969 28 марта 2018 | 10:40
Либерпидорские мерзости после вчерашней вакханалии с раздуванием слухов засунули свои поганые языки в задницы, ждут новый повод поглумиться над людьми и пораскачивать лодку.
amrigo 28 марта 2018 | 10:43
lacosta1969: врач и очевидцы уже официально заявили, что число погибших несколько сотен и примерно 350-400, я верю врачу, который сам всё это наблюдал, а ворам твоим я не верю, которые скрывают ещё и количество детдомовских детей, который в ТЦ привезли на 4 автобусах, чекисты как всегда пляшут на костях.
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 10:50
lacosta1969: достали вы уже со своими лодками . Нет лодки.Есть корыто.
putkaput001 28 марта 2018 | 10:41
Плешивый маньяк путачилло всегда новый срок начинает с ритуальных убийств-2000-подлодка "Курск",2004-Беслан,2012-Крымск,2018-Кемерово.И все эти трагедии всегда сопровождала чудовищная ложь...
bor_borg 28 марта 2018 | 10:46
как сказал гарант, так и будет. при необходимости, добавят.
или в другую сторону, что немного сложнее.