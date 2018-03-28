Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США, он ответит на вопросы парламентариев об утечке личных данных пользователей. По одной из версий, информация попала в руки консультантов, работавших с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Встреча Цукерберга с конгрессменами состоится 12 апреля, — передает агентство Bloomberg. По его данным, сейчас консультанты готовят концепцию, которой Марк Цукерберг будет следовать во время своего выступления. Основатель социальной сети Facebook ранее сделал заявление, в котором признал, что руководство компании допустило несколько ошибок: они привели к тому, что личные данные 50 миллионов человек, использующих Facebook, были использованы политтехнологами из британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica. Специалисты якобы составляли некие психологические портреты пользователей и принимали решение о показе им определенной политической рекламы. Ещё один вопрос, который беспокоит многих американских политиков — могла ли информация о миллионах пользователей попасть в руки россиян. К примеру, питерского «Агентства интернет-исследований», известного как «Фабрика троллей». Вашингтон полагает, что эта структура может быть причастна к вмешательству в президентские выборы.

В интервью CNN Марк Цукерберг пообещал принять меры и защитить персональную информацию пользователей.