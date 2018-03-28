Иностранным дипломатам показали в посольстве Великобритании в Москве презентацию по «делу Скрипаля»

Она состояла из шести слайдов. По данным газеты «Коммерсантъ», брифинг прошел 22 марта. Именно он, по словам посла США в России Джона Хантсмана, побудил союзников Великобритании в знак солидарности выслать российских дипломатов. Как пишет издание, главным отличием этой презентации от предыдущих высказываний Лондона состояло в том, что Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения». Такой вывод делается на основе того, что вещество «Новичок», которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, разрабатывалось только в России. В презентации говорится, что ни одна другая страна не обладает необходимыми возможностями и мотивами. Иностранному дипкорпусу представили также хронологию событий последних 12 лет, от отравления Александра Литвиненко до «дела Скрипалей» и позицию Соединенного Королевства по последнему инциденту. Комментировал слайды посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала эту презентацию «провалом Терезы Мэй» и «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». «На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — написала она Facebook