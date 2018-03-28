Иностранным дипломатам показали в посольстве Великобритании в Москве презентацию по «делу Скрипаля»
Она состояла из шести слайдов. По данным газеты «Коммерсантъ», брифинг прошел 22 марта. Именно он, по словам посла США в России Джона Хантсмана, побудил союзников Великобритании в знак солидарности выслать российских дипломатов. Как пишет издание, главным отличием этой презентации от предыдущих высказываний Лондона состояло в том, что Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения». Такой вывод делается на основе того, что вещество «Новичок», которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, разрабатывалось только в России. В презентации говорится, что ни одна другая страна не обладает необходимыми возможностями и мотивами. Иностранному дипкорпусу представили также хронологию событий последних 12 лет, от отравления Александра Литвиненко до «дела Скрипалей» и позицию Соединенного Королевства по последнему инциденту. Комментировал слайды посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала эту презентацию «провалом Терезы Мэй» и «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». «На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — написала она Facebook
Комментарии22
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kottigr1 28 марта 2018 | 10:09
Российский МИД хорошо умеет только коксом торговать и убивать людей по всему миру...
glotov 28 марта 2018 | 10:12
В ближайшее время в Сирии стоит ожидать провокацию Запада с применением химоружия против мирного населения с последующим обвинением РФ в причастности. Скрипаль с дочерью, судя по всему будут добиты британцами в рамках развернутой ныне операции .
vinibi 28 марта 2018 | 10:33
glotov: Заглото-задрот пригожинский провокация давно уже в вашей накаченной помоями из кремлевской столовки- башке!!!
kryymsdyk 28 марта 2018 | 10:19
kottigr1: Манька пляшет еще.
proxit 28 марта 2018 | 10:49
kottigr1:
Как Вам - типичной совковой портянке не стыдно писать гадости от имени якобы либералов? Вы - старый человек. Вам пора думать о Вечности и начинать отмаливать грехи своей злобной животной подлости.
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 10:09
Забавно и закономерно, что официальным представителем наркомата является растрёпанная коксо-трольчиха, которая своим глупым кривлянием постоянно дискредитирует кремлежуликов на международной арене.
Видимо, им на конкретные обвинения больше нечем ответить?
kir_pich_101 28 марта 2018 | 10:12
mikhail_spb_: Шесть слайдов!
Разве мало?
А презумпция невиновности?
А честные глаза?
А хорошая репутация?
taglit 28 марта 2018 | 10:15
kir_pich_101: а что захарова не откликнулась на мультики путина?
kottigr1 28 марта 2018 | 10:17
kir_pich_101: Путин свою репутацию оставил на дне морском в "Курске", в обломках "Боинга" на Донбассе и на пепелище "Зимней вишни"...
ai65_qi60 28 марта 2018 | 10:43
kottigr1: НЕ забывай Беслана.
protiv777 28 марта 2018 | 10:20
mikhail_spb_: Хоть одно доказательство. Так кажется - не доказательство.
vilingrad 28 марта 2018 | 10:44
protiv777: Хватило бы и одного слайда. Плюс имя "Путин", и все- ясно, с какой помойки воняет. Чекисты способны на все.
glotov 28 марта 2018 | 10:29
mikhail_spb_: Согласен, Мэй конкретно обвинили в провокации международного масштаба, а ей, бедной, и ответить нечем.
vilingrad 28 марта 2018 | 10:48
glotov: boseal: komiccap_nkvd: Да кому на Западе нужны улики? Бренд "Путин"- это плевательница, в которую можно плевать вплоть до его безвременной кончины- и она не переполнится. Обвини чекиста- и не ошибешься:)
nikitin43 28 марта 2018 | 10:10
вован-опсирийский весь в гавне , но головку ему помогает серёга -коксовый держать.
komiccap_nkvd 28 марта 2018 | 10:10
эта улика убедила вражеские страны: https://ic.pics.livejournal.com/a_nalgin/17023173/2014651/2014651_original.jpg
boseal 28 марта 2018 | 10:14
Так это и есть те самые "железобетонные доказательства" на основании, которых обвиняют целое государство? Ребята из Лондона в принципе опозорили и себя и своих соратников по русофобскому угару. Даже беднягу Мэттиса не пощадили.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 10:21
boseal: а что такое "целое государство" в случае России? Банда жуликов.
blahovdav 28 марта 2018 | 10:31
boseal: Так это и есть те самые "железобетонные доказательства" на основании, которых обвиняют целое государство? \\\ Путлеровские пиги хрюкают о доказательствах?? После УКрыма, Лугандонии, мельдония , Литвиненко и пр?? Да вас всех на фарш тогда нужно пустить после огульного обвинения в фашизме украинцев и якобы геноциде русского и русских....
basel812 28 марта 2018 | 10:36
Всё что может сделать кремль - выслать дипломатов и упражняться в, свойственном ему, быдло-юморе.
А Британия может заинтересоваться и арестовать "подозрительное имущество" друзей ботоксного царя в Соединенном Королевстве, и лишить их и членов семей британских паспортов. Ну и внести всю эту банду в британский "список Магнитского".
ai65_qi60 28 марта 2018 | 10:46
Такого унижения Россия не испытывала ни когда. Даже при коммунистах такого не было. Сбылись слова Путина - Россия нашла своё место!
knight39 28 марта 2018 | 10:51
Во, придумал, буду называть вашу банду "Тролиберы" :))) Есть вопрос,- вот вы на эхе упражняетесь (причём довольно примитивно) в говнометании на вентилятор, но судя по вашим простыням, кроме вас самих здесь и запачкаться некому...вы вообще понимаете, что весь ваш кпд в свисток уходит? Или просто соответствуете своим хозяевам у которых одно пожелание к моей стране,всё признать и покаяться? Причём госдеп уже даже не заморачивается на формулировки,- что по боингу, что по допингу, что по скрипалям. Империя сшп вырождается вместе с шестёрками и это радует:)