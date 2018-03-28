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10:02, 28 марта 2018

В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет — Аксенов

В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет, сообщил зам.главы МЧС Владлен Аксёнов.

Многие жители Кемерово считают, что погибших в результате пожара гораздо больше. Инициативная группа родственников собирает данные о пропавших без вести. Вчера в списке было 85 человек, сегодня – после проверки информации – список сократился до 77, сообщает Интерфакс.
Рядом со сгоревшим торговым центром появится монумент памяти погибших, объявили местные власти. Стихийные мемориалы привились и в других городах страны.

Возле торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове будет воздвигнут монумент памяти жертв пожара. Стихийные мемориалы появились и во многих городах страны, а за рубежом цветы несли к российским посольствам.
Власти Кузбасса поддержали решение родственников установить мемориал у «Зимней Вишни». Пока горожане несут цветы к самому торговому центру и сейчас скамейки у сгоревшего здания завалены букетами и игрушками. Здесь же оставляют свечи и иконы. Стихийные мемориалы возникли во многих городах страны. Вчера в Кемерове состоялся крупный митинг, который продолжался более 10 часов. По всей России также прошли акции памяти. в Москве цветы несли сразу в несколько мест: к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице, на Манежную площадь – там мероприятие организовала мэрия, и на Пушкинскую площадь, где москвичи собрались на стихийную акцию. Люди продолжают приходить туда и сегодня. Как ожидается, акции памяти продолжаться. В стране объявлен национальный траур.
В результате пожара в Кемерове погибли 64 человека.

Вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал вчерашний траурный митинг в Кемерово спланированной акции по дискредитации власти. Черно считает правильным решение губернатора Тулеева не выходить к митингующим. По его словам, сегодня Тулеев встретится с родственниками погибших.

Комментарии

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skolzki 28 марта 2018 | 10:05

Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»Итак, под псевдонимом «Евгений Вольнов» скрывается некто Никита Андреевич Кувиков, родившийся 4 ноября 1986 года в Донецке. В 1998 году из Донецка семья перебралась в Ялту. Затем Никита Кувиков жил в Черкассах и недолгое время в Киеве. Образование у этого клоуна среднее неоконченное. 9 августа 2005 был задержан за покупку наркотиков. Последний взестный адрес Кувикова (Вольнова) - г. Черкассы, ул. Героев Днепра, д.69, кв.425. Но последнее время Кувиков (Вольнов) кочует по съемным квартирам, поэтому его постоянное место жительство меняется после каждого возможного прихода недовольных собеседников.

russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 10:07

skolzki: Он может и пранкер, НО НЕ ФАКТ, ЧТО СОВРАЛ.
Вообще надо объединиться пострадавшим семья - создать независимый от власти реестр - и внести туда свои погибших родственников - для объективного подсчета.

pravdatut 28 марта 2018 | 10:36

russkie_za_sverjenie: источников, сообщавших о гибели более 300 чел. много в самом Кемерово!!!!!

taglit 28 марта 2018 | 10:07

skolzki: а хоть кто-то из тварей-чиновников подал в отставку?

голосуй дальше, население россии....

kottigr1 28 марта 2018 | 10:12

taglit: Украинцы за горстку своих детей, избитых "опричниками", снесли Хамов вместе со всей их прогнившей властью .. Россияне никак не расстанутся со своей рабской покорностью..

kryymsdyk 28 марта 2018 | 10:22

kottigr1: крепостное право в крови

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vsehporvem 28 марта 2018 | 10:17

skolzki: Когда мpaзям нужно объединяться
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=qD1R77uxwfk

petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 10:38

skolzki:
Дебил, у тебя моск есть или ты тоже фейк ?
В двух закрытых кинозалах , согласно проданных билетов было около 200 детей.
Не спасся никто, а судя по кадрам после пожара там и пепел весь вымыли брандсбойтами ...
Так где эти дети ?

rqoswen 28 марта 2018 | 10:05

"Вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал вчерашний траурный митинг в Кемерово спланированной акции по дискредитации власти. Черно считает правильным решение губернатора Тулеева не выходить к митингующим. По его словам, сегодня Тулеев встретится с родственниками погибших."

Где же дно??? Кемеровчане, прибейте уже этого дебилабля на последней стадии деменции

skolzki 28 марта 2018 | 10:07

rqoswen: А теперь самое главное. Как оказалось это существо Вольнова (Кувикова) связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое. Так в сентябре 2016 года Вольнов совместно с оппо-блогером Алексеем Навральным, партнёром Наврального и политконсультантом Ксении Собчак Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в совместной рекламной кампании по выборам в Госдуму другого националиста Вячеслава Мальцева. Мальцев шел от партии «Парнас» Михаила Касьянова. В СЕТИ ЕСТЬ ИХ СОВМЕСТНЫЙ РОЛИК ,а на сайте эхо это растиражирует всё вам некий гражданин Израиля пишущий тут под разными никами -Яков Мандельштам ,а так же его украинские недоблогеры с "Украинской Правды"

pavelmistery 28 марта 2018 | 10:43

skolzki: Бла-бла-бла, не надоело фейки сюда кидать? Иди в одноклассники, там таких обожают просто

srk2658lu 28 марта 2018 | 10:40

rqoswen: Вчера, кажись, на колени упал перед гражданами....И тут же в бой против внешнего врага.

vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 10:06

Если так врали насчёт потерь в войне - от 5млн. до 41 млн, то что им стоит наврать здесь?
Легко.

noxepy666 28 марта 2018 | 10:09

vasya_von_smetankin: Где "сотни трупов", хохол? Путин съел, вместе с родственниками?

tonight 28 марта 2018 | 10:20

noxepy666: Путин до последнего будет отпиратся, только под сильным давлением мы узнаем реальную цифру погибших. Число погибших в Норд осте и Беслане умельшали в разы в начале, тоже скрывали. Только потом мы узнали сколько на самом деле погибло

kryymsdyk 28 марта 2018 | 10:23

noxepy666: А когда нам не врали? Всегда врут.

pravdatut 28 марта 2018 | 10:41

noxepy666: ЭХО.Бельковский:
1. Этот народ нельзя уважать. Уже потому, что он избрал совершенно не известного ему человека главным начальником тогда, 18 с лишком лет назад. И с тех пор переизбирал столько раз, сколько начальник хотел. Без звука и без сиропа.

petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 10:45

noxepy666:
Дебилод, сотни трупов в виде пепла смыли в канализацию при проливке здания.
А путин вместе с "родственниками" готовит новую передачу о себе любимом.

noxepy666 28 марта 2018 | 10:48

petrovitchcolyan: Сейчас видно хохлоаналитека))) У "сотен трупов" должны быть тысячи родственников. Где они, хохол?

skolzki 28 марта 2018 | 10:09

vasya_von_smetankin: Также Вольнова (Кувикова) связывают давние теплые отношения с партией «Парнас», и в том числе с её давними активистами Михаилом Касьяновым, Ильей Яшиным, Натальей Пелевиной, Андреем Зубовым и многими другими. Кроме «Парнаса» Вольнов поддерживает контакты с окружением Алексея Наврального (кстати, одним из первых распространившим фейк о трехстах погибших в Кемерово), в том числе, по информации из близкого круга Навального, непосредственно с главой штаба Леонидом Волковым. Именно с ним согласовывалась возможность совместного с Навальным участия в предвыборной кампании Мальцева.
Кроме «Парнаса» и Наврального Вольнов (Кувиков), по информации из Санкт-Петербурга, поддерживает и отношения с некоторыми структурами «Открытой России» Михаила Ходорковского. В частности, через руководство питерского отделения «Открытой России».
А если зайти на страничку Вольнова (Кувикова) в «Вконтакте», то среди тысяч друзей этого существа легко обнаружить таких персонажей, как Олег Максаков, работающий в «Открытая Россия - Санкт-Петербург», Андрей Федоров, трудящийся в петербуржском отделении «Парнаса», беглого мента-взяточника Эльшада Бабаева, отказавшегося от российского гражданства и многих других не менее интересных персонажей.

vilingrad 28 марта 2018 | 10:06

Вот бы в пригожинской конторе- все выходы закрыты, Патрик в туалете, обитом поролоном(чтобы башкой не бились) закуривает- дымок, сигнализацию орлов еще вчера выключил... об этом можно только мечтать:(

sl2sl 28 марта 2018 | 10:07

Кемеровская Хатынь！незабудут,непростят？или продадут своих детей по миллиону за штуку？рабсияне хуле...

skolzki 28 марта 2018 | 10:13

sl2sl: Сожженных в Одессе ,убитых детей Донецка и Луганска , пляски на костях детей Кемерова ,вам очень дорого это обойтется 100%%%%

pravdatut 28 марта 2018 | 10:46

skolzki: Зачем ви сожгли сотни детей в Бислане, Н-Осте, В луганской , Донецкой обл., Сирии, ранее в Грузии???

pavelmistery 28 марта 2018 | 10:49

skolzki: Тролль, сожженные и убитые - вина пророссийских бандитов и кремль уже почти и не скрывает это, участвуя в программах по примирению. А вот про пляски не понял, ты что бочку против властей гоняешь? ) Ведь именно они и пляшут на костях детей, достаточно посмотреть вчерашнее выступления властных лиц

budweiser23 28 марта 2018 | 10:16

....эта власть сверхцинична и порочна, она не имеет права на дальнейшее существование....

kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 10:20

какая ж вы портянь падаль...!!!
Даже после трагедии и смертей защищаете эту власть ! Пытаетесь отвести вину от этих лживых толстых морд !!!
Или забыли ваше "А кто если не путин?!" Перед выборами тока это и слышно...
А как приходит время отвечать ,то что ,кто угодно кроме него ?!
ЕДРО и Путин у нас незаменимы да ???!!!А виноват во всем кто ...ГосДеп , Навальный и 90-е ?!
В хари бы ваши поганые плюнуть мразь !!!

skolzki 28 марта 2018 | 10:31

kapitankolbaskin: Падаль -это Путин распростроняет фейки о 500 погибших ? Смотри сам не утони от плевков в твое рыло за пляски на костях детей Кемерова

amrigo 28 марта 2018 | 10:34

Врач и очевидцы уже официально сообщили, что число погибших сотни и 350 примерно уже сами люди следили, не говоря уже о том, сколько ещё скрывается.

(комментарий скрыт)

noxepy666 28 марта 2018 | 10:45

amrigo: Слоупок, уже все всё знают про "сотни трупов", тебе методичку не обновили, чтоле?

wuwer 28 марта 2018 | 10:36

(((
- Это предприятие "малого бизнеса". ... каникулы
- На митинг в Кемерово вышло 300 человек
- Путин переговорил с митингующими
.....
.....
......
(((

(комментарий скрыт)

srk2658lu 28 марта 2018 | 10:37

Вся Расея - монумент нарушения прав граждан, взяточничества, халатности и разгильдяйства, отсутствия правосудия.
Опять всё свалят на происки внешних врагов.
Подхалим Тулеев с первых слов запел заздравную в честь богатого опыта, преподанного Путиным.
А н народ плевать хотел.
Немощь управляет областью....

e621 28 марта 2018 | 10:41

Врут они все. А правду узнаем. когда Вову из Кремля вынесут вперед ногами.

mikr 28 марта 2018 | 10:42

//...Многие жители Кемерово считают, что погибших в результате пожара гораздо больше...// (Эхо Москвы)

Хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов на тот факт, что публикация подобных сообщений является преднамеренным преувеличением масштабов трагедии (которые и так не малые). В сегодняшней ситуации такое поведение СМИ можно квалифицировать как подстрекательство к беспорядкам, поскольку люди, обезумевшие от горя, не способны отличить правду от лжи и легко поддаются на подобные провокации. К тому же, по моим наблюдениям, подобными провокациями Эхо Москвы занимается СИСТЕМАТИЧЕСКИ.

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