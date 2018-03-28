В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет, сообщил зам.главы МЧС Владлен Аксёнов.

Многие жители Кемерово считают, что погибших в результате пожара гораздо больше. Инициативная группа родственников собирает данные о пропавших без вести. Вчера в списке было 85 человек, сегодня – после проверки информации – список сократился до 77, сообщает Интерфакс.

Рядом со сгоревшим торговым центром появится монумент памяти погибших, объявили местные власти. Стихийные мемориалы привились и в других городах страны.

Возле торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове будет воздвигнут монумент памяти жертв пожара. Стихийные мемориалы появились и во многих городах страны, а за рубежом цветы несли к российским посольствам.

Власти Кузбасса поддержали решение родственников установить мемориал у «Зимней Вишни». Пока горожане несут цветы к самому торговому центру и сейчас скамейки у сгоревшего здания завалены букетами и игрушками. Здесь же оставляют свечи и иконы. Стихийные мемориалы возникли во многих городах страны. Вчера в Кемерове состоялся крупный митинг, который продолжался более 10 часов. По всей России также прошли акции памяти. в Москве цветы несли сразу в несколько мест: к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице, на Манежную площадь – там мероприятие организовала мэрия, и на Пушкинскую площадь, где москвичи собрались на стихийную акцию. Люди продолжают приходить туда и сегодня. Как ожидается, акции памяти продолжаться. В стране объявлен национальный траур.

В результате пожара в Кемерове погибли 64 человека.

Вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал вчерашний траурный митинг в Кемерово спланированной акции по дискредитации власти. Черно считает правильным решение губернатора Тулеева не выходить к митингующим. По его словам, сегодня Тулеев встретится с родственниками погибших.