Концерн «Калашников» выкупит у Ростеха 60 процентов акций НПО «Молния»
Оно участвовало в создании орбитального космического корабля «Буран». Сделку активно поддержало правительство. Как сообщает «Коммерсантъ», продажа блок-пакета компании частному инвестору должна помочь «Молнии» выйти из кризиса и в перспективе — участвовать в создании нового многоразового космического корабля.
Комментарии2
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apels 28 марта 2018 | 09:56
Ростех скинул баласт
kottigr1 28 марта 2018 | 10:01
Да пошли вы нахе.. со своими "Калашниковыми" и "Молниями".. ! Дайте людям хотя бы нормальные российские автомашины, компьютеры, мебель, технику...