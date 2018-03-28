Концерн «Калашников» выкупит у Ростеха 60 процентов акций НПО «Молния»

Оно участвовало в создании орбитального космического корабля «Буран». Сделку активно поддержало правительство. Как сообщает «Коммерсантъ», продажа блок-пакета компании частному инвестору должна помочь «Молнии» выйти из кризиса и в перспективе — участвовать в создании нового многоразового космического корабля.