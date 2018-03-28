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09:32, 28 марта 2018

Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой, считает российский бизнесмен Валерий Морозов, который был лично знаком со Скрипалём. Морозов пояснил РИА, что его предположение основано на словах Скрипаля о том, что он занимается кибер безопасностью. Скорей всего, это связано с политическим шпионажем, добавил Морозов.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 09:36

А мог и не быть связан. Вон в сети сколько фоток, где нацлидер в компании с уголовными авторитетами. Он связан с криминальным миром?

alex_omsk1 28 марта 2018 | 09:45

Это криминальная группировка давно известна, кгб-фсб-гру

kottigr1 28 марта 2018 | 09:52

alex_omsk1: Скрипаль действительно раньше был связан с международной криминальной группировкой ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, истребивших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России..

ajsenev 28 марта 2018 | 09:55

Ну да, ну да. Теперь пойдет поток таких версий. Типа испанского диспетчера в деле Боинга.

alexandro_1961 28 марта 2018 | 10:06

ajsenev: "Теперь пойдет поток таких версий. "

Ну естественно. Это создание информационного шума. Стандартный прием, давно отработанный. Смысл его в том, чтобы Ваня Пупкин послушал, и махнул рукой - "Да все врут, никому не верю". - Что и требовалось.

sergeev67 28 марта 2018 | 10:03

Ну конечно. А еще мог в попу себе уколоть паралит. Который купил в английском военторге.

putimuti 28 марта 2018 | 09:48

russkie_za_sverjenie: /Вон в сети сколько фоток, где нацлидер в компании с уголовными авторитетами. Он связан с криминальным миром?/

Риторический вопрос. Конечно, связан. Да его приблатненный жаргон разве не говорит о том, что он сам плоть от плоти уголовный авторитет.

waldy 28 марта 2018 | 10:11

russkie_za_sverjenie:
Неужели кто-то ещё в этом сомневается??? Одна манера общения нацлидера (стандартный блатняк из-подворотни), позы во время "общения"-типичный уголовник мелкого пошиба.

razval74 28 марта 2018 | 10:16

russkie_za_sverjenie:

post_v 28 марта 2018 | 09:38

бизнесмен Валерий Морозов – еще один родственник испанского диспетчера Карлоса?

midnightblues 28 марта 2018 | 09:43

post_v: Так .А откуда такие сведения у этого Морозова?/
Может он член данной группировки и как то связан с Аргентиной???
Эхх-никто его за язык не тянул

kochar 28 марта 2018 | 09:44

Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой,куда входили выходцы из бывшего СССР.
Вот так феерично.

shoorah 28 марта 2018 | 09:49

Эта "новость" появилась несколько дней назад. Тут же в фейсбуке кто-то выложил скрин с давним сообщением "Комсомольской правды", сразу после смерти Литвиненко, что он мог быть связан с международной криминальной группировкой. "Новость" про Скрипаля почти дословно повторяет ту, про Литвиненко. Грубовато работают пропагандоны.

ha12raz 28 марта 2018 | 09:50

Сколько дали......Морозову ?
Или одного звонка из ГБ было достаточно ?

vladimir1967 28 марта 2018 | 09:53

Началась та же пурга что про сбитый боинг: диспетчер,свидетель,не свежие трупы.,летчик волошин.

gregor 28 марта 2018 | 09:54

Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Удивляюсь ,что на Навального не вешают .... .
Эх Березовского нет , а не то бы на него повесить велено было бы телевизору, Российскому .

sg78g 28 марта 2018 | 09:54

Доказательств у наглосаксов нет ни малейших, потому в госдепе умоляют "Сознайтесь, а мы вам санкции снимем"
Как так то? Прошли недели, а ни с соцсетях нтчего нет и никто до сих пор не сказал по телефону "Кажется мы только что отравили какого то иуду"

vilingrad 28 марта 2018 | 10:04

sg78g: Почему у тебя всегда невероятно идиотские комментарии? У пригожинцев конкурс на самого тупого, и ты его постоянно выигрываешь? Ну, хоть что-то в своей паскудной жизни ты выиграл! Или ты и там второй- первый Патрик:)

sg78g 28 марта 2018 | 10:22

vilingrad:
Где мне до тебя. Твои хозяева тебе дали главный приз в номинации "Самый ласковый ротик года"
А по существу. Ты же только визжишь, шавка..
1. Для улучшения отношений с Соединенными Штатами Россия должна признать ответственность в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
2. 2 июля 2014 года на специально организованном администрацией США брифинге для журналистов представители американской разведки заявили, что спецслужбы США полагают, что пассажирский самолёт «Малайзийских авиалиний» был «по ошибке» сбит повстанцами, которые, по всей видимости, приняли его за военный самолёт. Они признали, что никакой информацией о прямой причастности властей России к случившейся трагедии США не располагают. Свои заключения американская разведка обосновывает на имеющихся в её распоряжении фотографиях, полученных со спутников, данных радиоперехвата и сведениях, размещённых в различных социальных сетях
3. Фраза Гиркина, которую считают чуть ли не главным доказательством.

honduras_on_kolima 28 марта 2018 | 10:36

sg78g: // Фраза Гиркина, которую считают чуть ли не главным доказательством. //
Удило, следственная группа из десятков людей из шести (если не ошибаюсь) стран занимается этим вопросом более трёх лет.
И было два промежуточных доклада.
Ты бы последние годлы меньше пил и под забором валялся, и тогда, глядишь, был бы в курсе новостей.

(комментарий скрыт)

moncegorskyi 28 марта 2018 | 09:55

Еще порция говна на вентилятор и так до бесконечности, пока тему отравления лубянской братвой Скрпаля, не сойдет на нет. Потому-то запад уже никак не реагирует на любые заявления кремлежуликов и их пропогандонских холуев разных мастей. Уже наелись за 18 лет досыта этого дерьма. Теперь только вбросы для внутреннего потребления и исключительно для ватного электората.

glotov 28 марта 2018 | 09:56

В ближайшее время стоит ожидать от Запада провокации в Сирии с применением ХО против мирного населения с последующим обвинением РФ в "причастности".

cockeyed 28 марта 2018 | 09:59

Дежурная группа ботов ЭМ в сборе, во главе с бригадиром russkie za_sverjenie. Боты сутками безвылазно на ЭМ, график по вахтовому методу.

ostapbey 28 марта 2018 | 10:18

cockeyed: а ты не спи..
А то!! Они и над тобой поизощрялись!
В зеркало то глянь..
Даже.

komiccap_nkvd 28 марта 2018 | 10:17

"вне всякого сомнения Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой. у него был мотив и возможности" из доклада Т. Мэй

tanber 28 марта 2018 | 10:24

Ну началось! С кем еще был связан Скрипаль? Может еще с дьяволом! Ну не знают на кого повесить его отравление!

vvpol 28 марта 2018 | 10:30

Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой... потому что ... он занимается кибер безопасностью

crimea2015 28 марта 2018 | 10:34

и имя ей ФСБ

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