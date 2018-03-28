Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть связан с международной криминальной группировкой, считает российский бизнесмен Валерий Морозов, который был лично знаком со Скрипалём. Морозов пояснил РИА, что его предположение основано на словах Скрипаля о том, что он занимается кибер безопасностью. Скорей всего, это связано с политическим шпионажем, добавил Морозов.