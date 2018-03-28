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09:32, 28 марта 2018

На митинге в Кемерово было не мало случайных людей, утверждает вице-губернатор Кемерово Владимир Чернов

По его оценке, мероприятие было, в том числе, направлено на дискредитацию власти. «Губернатор Тулеев правильно сделал, что не вышел к митингующим. Он сегодня встретится с родственниками погибших», добавил Чернов. Его цитирует Интерфакс.

Комментарии

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(комментарий скрыт)

kio 28 марта 2018 | 10:02

странно, как он не понимает, что на всех митингах собираются случайные люди, которых вдруг объединяет одно общее дело... ну и про дискредитацию - нельзя дискредитировать то у чего нет авторитета.

nds 28 марта 2018 | 10:38

kio: Мужик всего лишь прикрывает свою ж.пу и ж.пу начальства. Делает - как умеет. Население вызывает только раздражение, так как из-за него можно слететь с должности.
Дальше цитата: "На демонстрации чиновники приняли скорбящих циничным вопросом: зачем они так "пиарятся", ведь где-то дети умирают ежедневно".

Каков поп, таков приход.

sbk 28 марта 2018 | 10:03

Эта власть всерьез считает, что ее еще можно дискредитировать?

jidkov 28 марта 2018 | 10:04

Этот тоже на колени, если чё, бухнется?...

kharkov_city 28 марта 2018 | 10:04

Чтобы не было такой путаницы впредь - митинги обносить проволокой, вход только по мотивированным пропускам с печатью и голограммой

dirina 28 марта 2018 | 10:04

Он идиот? Не понимает, что власть дискредитипована этим пожаром и тем, что Тулеев не появился ни на пожаре, ни на митинге?

igor_ewgrafoff 28 марта 2018 | 10:05

Конечно, гражданин Чернов, гораздо проще иметь дело с полусотней людей, чем с тысячами. Это вы по полкам рассаженные - случайные.

petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 10:06

А этот толстый боров не скажет сколько детей превратилось в пепел в двух закрытых кинозалах и были ли они случайными или все-таки купили билеты на тот свет ?

ihtamnet 28 марта 2018 | 10:07

Невозможно дискредитировать то, что давно потеряло уважение и авторитет.

ded_mandey 28 марта 2018 | 10:09

Не мало. Уважаемые редакторы Эха, в ваши ряды затесались троечники.

asist 28 марта 2018 | 10:10

да все мы тут в кемерово случайные для власти

sborisych 28 марта 2018 | 10:10

В здравом обществе уже назавтра этот "администратор" был бы с должности вышвырнут, и- условно говоря- с тавром на лбу.

croaker 28 марта 2018 | 10:11

случайными там оказались Чернов и Тулеев.

nuvseunasok 28 марта 2018 | 10:11

Ох... совсем? Нахрен политкорректность- вотточно ох...л. Случайные?? Это твои сограждане и горожане, пес ты смердячий!

josephine 28 марта 2018 | 10:14

Было бы странно, если бы он утверждал что-то другое...

oleshek 28 марта 2018 | 10:15

ах ты какой киска... те когда ребенок помрет - тогда можно требовать к ответу... а пока еще только в опасности - это пиариться-дикредитировать власить - бунтовать... С такой властью врагов не надо... и никакая заграница не нужна...

Они совсем больные наголову? Или Тулееву та погибшая родственница слишком дальняя... ее матери в глаза он не смотрит...

rash 28 марта 2018 | 10:19

Если бы молчал, выглядел бы умнее.

allasc 28 марта 2018 | 10:20

тоесть траурные митинги по ВСЕЙ России... это сборище СЛУЧАЙНЫХ людей????

alexander25101977 28 марта 2018 | 10:33

allasc: Да. Все, кто плачет по погибшим "чужим" детям, - это, по словам старой клизмы тулеевой, - оппозиция власти, как там... бузотёры.

budweiser23 28 марта 2018 | 10:24

Чиновник путераст - образцовый напёрсточник.... друзья, следите за их руками!

aspirant_vasilich 28 марта 2018 | 10:26

Там вся областная верхушка должна застрелиться просто.

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meteor9 28 марта 2018 | 10:34

Зато самый неслучайный человек во власти - Виктор Чернов, вице-губернатор Кемеровской области. Этот человек как надо поставлен и денно и нощно бдит интересы области, ажно спать не может по ночам

budweiser23 28 марта 2018 | 10:47

Не случайным для таких чиновников должен быть 50ти тонный бульдозер пущенный по их кабинетам, чёрным лимузинам с мигалками и прочим люксовым дерьмом, которое они имеют за счёт случайных людей!

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