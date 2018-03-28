Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове мог стать поджог
На этой версии настаивает директор ТЦ Надежда Судденок.
Судденок подчеркнула, что со стороны молодых людей неоднократно слышала оскорбления и угрозы.
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На этой версии настаивает директор ТЦ Надежда Судденок.
Судденок подчеркнула, что со стороны молодых людей неоднократно слышала оскорбления и угрозы.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии14
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russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 09:39
Правильно - Надо валить на других. Чтобы за взятки и убийство по неосторожности не посадили. Настоящий представитель Русского мира. И чего другие страны от нас шарахаются?
kochar 28 марта 2018 | 09:47
Если даже поджог, запертые двери тут при чём?
kottigr1 28 марта 2018 | 09:56
kochar: Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин..
Никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства... Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
sergirusso 28 марта 2018 | 09:48
Я знаю поджигателя! Навальный А.А.!
askold_rurik 28 марта 2018 | 10:25
sergirusso:
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 09:49
Наверняка это были те пиндосовские бэндэровцы, что сбили выпущенным из "Бука", которым был вооружён их пятикилометровый НЛО, испанским диспетчером Карлосом малазийский Боинг с голландскими детишками.
sergirusso 28 марта 2018 | 09:53
vasya_von_smetankin: Трупы были несвежими...
petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 09:52
Ну вот наконец то разобрались - цыгане виноваты, что сгорели 300 человек, так что даже трупов не нашли, а пепел смыли брандсбойтами...
vinibi 28 марта 2018 | 10:10
petrovitchcolyan: Вполне возможно цыганьё и дети кавказцев легко могли совершить это преступление-они способны на это!!!
benin_papa__ 28 марта 2018 | 10:05
Ну вот. Сначала причиной пожара назвали короткое замыкание.
Теперь поджог.
Но эта версия тоже объяснение для дурачков.
Посетители ТЦ погибли не от факта поджога. А по причине того, что вся вертикаль власти РФ есть грузомакеты.
А горючие отделочные материалы, детская игровая зона на последнем этаже у черта на куличках, запертые зрители, бессмысленные охранники и прочее - лишь частности.
cereo 28 марта 2018 | 10:10
У нас на работе "шеф" ЗАПРЕТИЛ ставить "КИТАЙСКИЙ ШИРПОТРЕБ" в энергообеспечение и проблем с "проводкой" нет никогда.....................
nikchimzwet886 28 марта 2018 | 10:11
Поджог этого горючего поролона - 100%. Другое дело, кто разрешил и по каким нормам применять этот горючий материал для детских игр? Кто разрешил легко горючим пластиком обклеивать все помещения? Дешевле, чем негорючими материалами? А если взрывающаяся смесь пропана с воздухом будет дешевле инертного гелия - ей будут шарики накачивать?
sl2sl 28 марта 2018 | 10:18
Кемеровская Хатынь！незабудут,непростят？или продадут своих детей по миллиону за штуку？рабсияне хуле...
putkaput001 28 марта 2018 | 10:36
Плешивый маньяк путачилло всегда новый срок начинает с ритуальных убийств-2000-подлодка "Курск",2004-Беслан,2012-Крымск,2018-Кемерово.И все эти трагедии всегда сопровождала чудовищная ложь...