МЧС не располагает данными о пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово

Погибли 64 человека, сообщил зам.главы ведомства Владлен Аксёнов.

Накануне на митинге в Кемерово начали собирать информацию о пропавших без вести. В списке 85 человек. Сегодня активист Расим Яролиев сказал Интерфаксу, что после проверки информации список сократился до 77 человек.