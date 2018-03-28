МЧС не располагает данными о пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово
Погибли 64 человека, сообщил зам.главы ведомства Владлен Аксёнов.
Накануне на митинге в Кемерово начали собирать информацию о пропавших без вести. В списке 85 человек. Сегодня активист Расим Яролиев сказал Интерфаксу, что после проверки информации список сократился до 77 человек.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skolzki 28 марта 2018 | 09:32
Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»Итак, под псевдонимом «Евгений Вольнов» скрывается некто Никита Андреевич Кувиков, родившийся 4 ноября 1986 года в Донецке. В 1998 году из Донецка семья перебралась в Ялту. Затем Никита Кувиков жил в Черкассах и недолгое время в Киеве. Образование у этого клоуна среднее неоконченное. 9 августа 2005 был задержан за покупку наркотиков. Последний взестный адрес Кувикова (Вольнова) - г. Черкассы, ул. Героев Днепра, д.69, кв.425. Но последнее время Кувиков (Вольнов) кочует по съемным квартирам, поэтому его постоянное место жительство меняется после каждого возможного прихода недовольных собеседников.
ostanovka 28 марта 2018 | 09:54
skolzki: уважаемый СК РФ.
Гражданин РФ, скрывающийся под ником скользкий, только что на ваших глазах выложил в открытый личные данные человека без его согласия, что является уголовно наказуемым действием. На каком основании этот гражданин ведёт незаконное расследование с целью установить личные данные гражданина другой страны, то есть занимается шпионажем.
Прошу вас немедленно принять меры для пресечения незаконной деятельности скользкого и дать ей надлежащую правовую оценку.
lacosta1969 28 марта 2018 | 09:58
ostanovka: Дебилка, эти данные давно в открытом доступе. И ещё , речь идет не о человеке, а о конченной мрази, которая в момент горя и страданий подливал масла в огонь своей провакационной деятельностью. Я думаю , что ото существо ждет неутешительный финал. Вне зависимости поменяет ли он своё логово или нет.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 10:04
lacosta1969: Зассали, что правда выяснилась?
ostanovka 28 марта 2018 | 10:10
lacosta1969: доказательства - в студию. Ни единая рашистская шкура ни разу не принесла никаких доказательств, кроме собственного, ранее накорябанного на разных сайтах брехливого трёпа.
Живо, пошел за доказательствами.
А я покуда в СК РФ позвоню.
Ещё одна шкура, с ником лакоста, нарисовалась.
lacosta1969 28 марта 2018 | 10:20
ostanovka: Позвони сволочь пробандеровская. А ещё почитай вот это: https://oleglurie-new.livejournal.com/345659.html
blahovdav 28 марта 2018 | 10:16
lacosta1969: Дебилка, эти данные давно в открытом доступе. И ещё , речь идет не о человеке, а о конченной мрази, которая в момент горя и страданий подливал масла в огонь своей провакационной деятельностью.\\\ Грязная и вонючая путлеровская свинья не хочет порвать на куски тех вонючих путлеровских скотов, которые вливали во рты и уши 86% недоумков лживую и грязную информацию про украинских фашистов, зверства украинских карателей, эшелоны вооруженных убийц, следующих вырезать крымчан, распятых мальчиков итд?? Лживые, аморальные, брехливые мрази картинногневаются на некоего пранкера, с восторгом слушая главного плешивого ихтамнетного пранкера и соловьинопометных пранкеров, киселевских и прочих??
lacosta1969 28 марта 2018 | 10:26
blahovdav: Хохлотроли, настало время всем ВЫам отправиться в свою хохлосрань и лизать задницы своим кумирам - Поросе, Павубию,Луценке и прочей жидобандеровской швали. Они Вам устроили такую Вишню в клюкве ,ч то лет пятьдесят из этого анала не выберетесь.
skolzki 28 марта 2018 | 09:59
ostanovka: За мной уже пришли , стучат в дверь , оперативно сработало сбу ...погибаю но не сдаюсь , робяты прощайте иду на самоподрыв
ostanovka 28 марта 2018 | 10:14
skolzki: да ты не суетись.
Когда за тобой придут, ты и гавкнуть не успеешь.
blahovdav 28 марта 2018 | 10:18
skolzki: робяты прощайте иду на самоподрыв\\\ Пердеть громко под себя не означает самоподрыв. Путлеровская свинка бобов переела??
blahovdav 28 марта 2018 | 10:11
skolzki: Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»\\\ Путлеровская свинья может хочет поговорить о 77 пропавшихз без вести, которые не признает местная власть?? Я понимаю, что не все без вести пропавшие могли пропасть в этом пожаре, но что в такой катастрофе нет пропавших-нонсенс...
amrigo 28 марта 2018 | 10:40
skolzki: уже официально врач и очевидцы заявили, что число погибших было 350 примерно, несколько сотен одних только детдомовских детей, про которых замалчивается, я верю очевидцам, а не твоим ворам, которые пляшут на костях.
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 09:34
Давно надо было поменять имя "владлен" на "владпут".
skolzki 28 марта 2018 | 09:35
mikhail_spb_: А теперь самое главное. Как оказалось это существо Вольнова (Кувикова) связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое. Так в сентябре 2016 года Вольнов совместно с оппо-блогером Алексеем Навральным, партнёром Наврального и политконсультантом Ксении Собчак Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в совместной рекламной кампании по выборам в Госдуму другого националиста Вячеслава Мальцева. Мальцев шел от партии «Парнас» Михаила Касьянова. В СЕТИ ЕСТЬ ИХ СОВМЕСТНЫЙ РОЛИК ,а на сайте эхо это растиражирует всё вам некий гражданин Израиля пишущий тут под разными никами -Яков Мандельштам ,а так же его украинские недоблогеры с "Украинской Правды"
kottigr1 28 марта 2018 | 09:50
skolzki: И ведь никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства... Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
sim 28 марта 2018 | 09:40
Троллей с Лахты подтянули, чтобы забить инфопространство от критики властей. Правда, каких-то совсем полудурков типа skolzki в этот раз завезли.
Кураторы с Лахты! Дайте качественный товар, если уж им платите за с**ть в каментах, чтоб делали это качественно и более лучше! Это же не колхоз какой, а форум Эха!!
skolzki 28 марта 2018 | 09:42
sim: Также Вольнова (Кувикова) связывают давние теплые отношения с партией «Парнас», и в том числе с её давними активистами Михаилом Касьяновым, Ильей Яшиным, Натальей Пелевиной, Андреем Зубовым и многими другими. Кроме «Парнаса» Вольнов поддерживает контакты с окружением Алексея Наврального (кстати, одним из первых распространившим фейк о трехстах погибших в Кемерово), в том числе, по информации из близкого круга Навального, непосредственно с главой штаба Леонидом Волковым. Именно с ним согласовывалась возможность совместного с Навальным участия в предвыборной кампании Мальцева.
Кроме «Парнаса» и Наврального Вольнов (Кувиков), по информации из Санкт-Петербурга, поддерживает и отношения с некоторыми структурами «Открытой России» Михаила Ходорковского. В частности, через руководство питерского отделения «Открытой России».
А если зайти на страничку Вольнова (Кувикова) в «Вконтакте», то среди тысяч друзей этого существа легко обнаружить таких персонажей, как Олег Максаков, работающий в «Открытая Россия - Санкт-Петербург», Андрей Федоров, трудящийся в петербуржском отделении «Парнаса», беглого мента-взяточника Эльшада Бабаева, отказавшегося от российского гражданства и многих других не менее интересных персонажей.
vinibi 28 марта 2018 | 09:45
sim: Эти пригожинские чмори давно уже на Оптиков обитают!!!
skolzki 28 марта 2018 | 09:49
vinibi: На лахте 2 кручу верчу тебе оптиччески насадив вместе с пригоженым на свою ось
ostanovka 28 марта 2018 | 10:12
vinibi: да надо их на Сирию заслать, пусть там родину защищают на дальних подступах.
А то развелось шавок шелудивых на народных харчах . Надо проредить.
vinibi 28 марта 2018 | 10:19
ostanovka: Давно пора туда этих мразей-жаль наша госДура отклонила законопроект о ЧВК- а сами эти прикормленные трусливые выродки туда не поедут!!!
ostanovka 28 марта 2018 | 10:28
vinibi: так ихтамнетами даже ещё лучше - никакой ответственности за их шкуры ни у кого.
blindpew_33 28 марта 2018 | 09:49
sim: откуда они возьмут качественный товар?
Они набирают исключительно самое дешёвое отребье, потому что делают ставку на массовость и объём потока дерьма.
Могу предсказать, чем эти дристуны закончат: Их просто запрут в офисе и сожгут. Вонь от горелого говна будет на весь Питер, зато как очистится воздух потом! (и генофонд заодно)
blindpew_33 28 марта 2018 | 09:42
А, ну да, МЧС...
Служба, ещё раз продемонстрировавшая свой уровень профессионализма.
Как же можно им не верить?
kochar 28 марта 2018 | 09:49
МЧС не располагает данными о пропавших без вести, а родственники пострадавших располагают.
"Мир не сумасшедший. Только люди." Эрих Мария Ремарк. Три товарища
lacosta1969 28 марта 2018 | 10:00
kochar: Ты дурик располагашь данными бандеровской жирной твари и тиражируешь занимаясь такими же провокациями.
kochar 28 марта 2018 | 10:09
lacosta1969: В отличии от тебя неуч,я не читаю бандеровской прессы и тебе кретину не советую. Посмотри лица этих несчастных людей из Кемерова (если конечно хватит духу) и подумай на досуге.
Может что то проснётся в тебе.Мало ли...
lacosta1969 28 марта 2018 | 10:17
kochar: ostanovka: Ты провокатор хренов по лицам количество погибших определяешь? По звонкам бандеровского пранкера без совести и чести? Или ты дурило чокнутое думаешь правда , что спасатели собирают трупы и свозят их на кладбища и прячут в братских могилах. Либеральная сволочь, как же ты ненавидишь русских народ, что думаешь о том что они на такое способны.
kochar 28 марта 2018 | 10:41
lacosta1969:
"Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии." Виктор Гюго. Человек, который смеется
Это тебе на завтрак.
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 10:34
lacosta1969: " располагашь данными бандеровской жирной твари и тиражируешь занимаясь такими же провокациями. "
Вот так он отзывается о его "коллеге" - о skolzki
на Оптиков большая конкуренция.
lacosta1969 28 марта 2018 | 10:37
archibald_dandy_esquire: Эту тварь зовут Евгений Вольнов. И Вы тоже твари, так как тиражируете мерзости этой твари.Вам же чем хуже тем лучше. Вам же горе людей до одного места лишь бы бучу свою вонючую поднять.
wicked_digger 28 марта 2018 | 10:03
kochar: так что же ты, скотина, этих родственников скрываешь? Ты же их знаешь лично, раз утверждаешь такое. Зови их сюда, на Эхо, тут им будут очень рады, впрочем как и любому другому скандалу.
ostanovka 28 марта 2018 | 10:01
Чем МЧС не располагает, волнует только МЧС.
Я не вижу одного во всех действиях рашистов всех мастей: простого человеческого сочувствия. Безумная казенщина, ходульная скорбь, вернее, ее имитация путем покупки игрушек непонятно для кого и магазинных розочек для тупого действа под названием мемориал.
Какой мемориал, русские??? Вы уже вообще перестали быть людьми, даже не людьми а просто мыслящими существами.
Вы думайте, чем вы реально можете помочь, и не только родственниками погибших - СЕБЕ!!! Вас правильно ваша власть имеет за мусор, вы не достойны человеческого отношения, вы стали какими-то дрессированными 9билами.
sl2sl 28 марта 2018 | 10:15
Кемеровская Хатынь！незабудут,непростят？или продадут своих детей по миллиону за штуку？рабсияне хуле...
amrigo 28 марта 2018 | 10:37
Скрывают сгоревших детдомовских, их несколько сотен было по всей видимости.