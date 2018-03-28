Z Архив новостей новости
5 36 6 2648
09:30, 28 марта 2018

МЧС не располагает данными о пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово

Погибли 64 человека, сообщил зам.главы ведомства Владлен Аксёнов.
Накануне на митинге в Кемерово начали собирать информацию о пропавших без вести. В списке 85 человек. Сегодня активист Расим Яролиев сказал Интерфаксу, что после проверки информации список сократился до 77 человек.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

skolzki 28 марта 2018 | 09:32

Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»Итак, под псевдонимом «Евгений Вольнов» скрывается некто Никита Андреевич Кувиков, родившийся 4 ноября 1986 года в Донецке. В 1998 году из Донецка семья перебралась в Ялту. Затем Никита Кувиков жил в Черкассах и недолгое время в Киеве. Образование у этого клоуна среднее неоконченное. 9 августа 2005 был задержан за покупку наркотиков. Последний взестный адрес Кувикова (Вольнова) - г. Черкассы, ул. Героев Днепра, д.69, кв.425. Но последнее время Кувиков (Вольнов) кочует по съемным квартирам, поэтому его постоянное место жительство меняется после каждого возможного прихода недовольных собеседников.

ostanovka 28 марта 2018 | 09:54

skolzki: уважаемый СК РФ.
Гражданин РФ, скрывающийся под ником скользкий, только что на ваших глазах выложил в открытый личные данные человека без его согласия, что является уголовно наказуемым действием. На каком основании этот гражданин ведёт незаконное расследование с целью установить личные данные гражданина другой страны, то есть занимается шпионажем.
Прошу вас немедленно принять меры для пресечения незаконной деятельности скользкого и дать ей надлежащую правовую оценку.

lacosta1969 28 марта 2018 | 09:58

ostanovka: Дебилка, эти данные давно в открытом доступе. И ещё , речь идет не о человеке, а о конченной мрази, которая в момент горя и страданий подливал масла в огонь своей провакационной деятельностью. Я думаю , что ото существо ждет неутешительный финал. Вне зависимости поменяет ли он своё логово или нет.

kryymsdyk 28 марта 2018 | 10:04

lacosta1969: Зассали, что правда выяснилась?

ostanovka 28 марта 2018 | 10:10

lacosta1969: доказательства - в студию. Ни единая рашистская шкура ни разу не принесла никаких доказательств, кроме собственного, ранее накорябанного на разных сайтах брехливого трёпа.
Живо, пошел за доказательствами.
А я покуда в СК РФ позвоню.
Ещё одна шкура, с ником лакоста, нарисовалась.

lacosta1969 28 марта 2018 | 10:20

ostanovka: Позвони сволочь пробандеровская. А ещё почитай вот это: https://oleglurie-new.livejournal.com/345659.html

blahovdav 28 марта 2018 | 10:16

lacosta1969: Дебилка, эти данные давно в открытом доступе. И ещё , речь идет не о человеке, а о конченной мрази, которая в момент горя и страданий подливал масла в огонь своей провакационной деятельностью.\\\ Грязная и вонючая путлеровская свинья не хочет порвать на куски тех вонючих путлеровских скотов, которые вливали во рты и уши 86% недоумков лживую и грязную информацию про украинских фашистов, зверства украинских карателей, эшелоны вооруженных убийц, следующих вырезать крымчан, распятых мальчиков итд?? Лживые, аморальные, брехливые мрази картинногневаются на некоего пранкера, с восторгом слушая главного плешивого ихтамнетного пранкера и соловьинопометных пранкеров, киселевских и прочих??

lacosta1969 28 марта 2018 | 10:26

blahovdav: Хохлотроли, настало время всем ВЫам отправиться в свою хохлосрань и лизать задницы своим кумирам - Поросе, Павубию,Луценке и прочей жидобандеровской швали. Они Вам устроили такую Вишню в клюкве ,ч то лет пятьдесят из этого анала не выберетесь.

skolzki 28 марта 2018 | 09:59

ostanovka: За мной уже пришли , стучат в дверь , оперативно сработало сбу ...погибаю но не сдаюсь , робяты прощайте иду на самоподрыв

ostanovka 28 марта 2018 | 10:14

skolzki: да ты не суетись.
Когда за тобой придут, ты и гавкнуть не успеешь.

blahovdav 28 марта 2018 | 10:18

skolzki: робяты прощайте иду на самоподрыв\\\ Пердеть громко под себя не означает самоподрыв. Путлеровская свинка бобов переела??

(комментарий скрыт)

blahovdav 28 марта 2018 | 10:11

skolzki: Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»\\\ Путлеровская свинья может хочет поговорить о 77 пропавшихз без вести, которые не признает местная власть?? Я понимаю, что не все без вести пропавшие могли пропасть в этом пожаре, но что в такой катастрофе нет пропавших-нонсенс...

amrigo 28 марта 2018 | 10:40

skolzki: уже официально врач и очевидцы заявили, что число погибших было 350 примерно, несколько сотен одних только детдомовских детей, про которых замалчивается, я верю очевидцам, а не твоим ворам, которые пляшут на костях.

mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 09:34


Давно надо было поменять имя "владлен" на "владпут".

skolzki 28 марта 2018 | 09:35

mikhail_spb_: А теперь самое главное. Как оказалось это существо Вольнова (Кувикова) связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое. Так в сентябре 2016 года Вольнов совместно с оппо-блогером Алексеем Навральным, партнёром Наврального и политконсультантом Ксении Собчак Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в совместной рекламной кампании по выборам в Госдуму другого националиста Вячеслава Мальцева. Мальцев шел от партии «Парнас» Михаила Касьянова. В СЕТИ ЕСТЬ ИХ СОВМЕСТНЫЙ РОЛИК ,а на сайте эхо это растиражирует всё вам некий гражданин Израиля пишущий тут под разными никами -Яков Мандельштам ,а так же его украинские недоблогеры с "Украинской Правды"

kottigr1 28 марта 2018 | 09:50

skolzki: И ведь никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства... Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..

sim 28 марта 2018 | 09:40

Троллей с Лахты подтянули, чтобы забить инфопространство от критики властей. Правда, каких-то совсем полудурков типа skolzki в этот раз завезли.
Кураторы с Лахты! Дайте качественный товар, если уж им платите за с**ть в каментах, чтоб делали это качественно и более лучше! Это же не колхоз какой, а форум Эха!!

skolzki 28 марта 2018 | 09:42

sim: Также Вольнова (Кувикова) связывают давние теплые отношения с партией «Парнас», и в том числе с её давними активистами Михаилом Касьяновым, Ильей Яшиным, Натальей Пелевиной, Андреем Зубовым и многими другими. Кроме «Парнаса» Вольнов поддерживает контакты с окружением Алексея Наврального (кстати, одним из первых распространившим фейк о трехстах погибших в Кемерово), в том числе, по информации из близкого круга Навального, непосредственно с главой штаба Леонидом Волковым. Именно с ним согласовывалась возможность совместного с Навальным участия в предвыборной кампании Мальцева.
Кроме «Парнаса» и Наврального Вольнов (Кувиков), по информации из Санкт-Петербурга, поддерживает и отношения с некоторыми структурами «Открытой России» Михаила Ходорковского. В частности, через руководство питерского отделения «Открытой России».
А если зайти на страничку Вольнова (Кувикова) в «Вконтакте», то среди тысяч друзей этого существа легко обнаружить таких персонажей, как Олег Максаков, работающий в «Открытая Россия - Санкт-Петербург», Андрей Федоров, трудящийся в петербуржском отделении «Парнаса», беглого мента-взяточника Эльшада Бабаева, отказавшегося от российского гражданства и многих других не менее интересных персонажей.

vinibi 28 марта 2018 | 09:45

sim: Эти пригожинские чмори давно уже на Оптиков обитают!!!

skolzki 28 марта 2018 | 09:49

vinibi: На лахте 2 кручу верчу тебе оптиччески насадив вместе с пригоженым на свою ось

ostanovka 28 марта 2018 | 10:12

vinibi: да надо их на Сирию заслать, пусть там родину защищают на дальних подступах.
А то развелось шавок шелудивых на народных харчах . Надо проредить.

vinibi 28 марта 2018 | 10:19

ostanovka: Давно пора туда этих мразей-жаль наша госДура отклонила законопроект о ЧВК- а сами эти прикормленные трусливые выродки туда не поедут!!!

ostanovka 28 марта 2018 | 10:28

vinibi: так ихтамнетами даже ещё лучше - никакой ответственности за их шкуры ни у кого.

blindpew_33 28 марта 2018 | 09:49

sim: откуда они возьмут качественный товар?
Они набирают исключительно самое дешёвое отребье, потому что делают ставку на массовость и объём потока дерьма.
Могу предсказать, чем эти дристуны закончат: Их просто запрут в офисе и сожгут. Вонь от горелого говна будет на весь Питер, зато как очистится воздух потом! (и генофонд заодно)

blindpew_33 28 марта 2018 | 09:42

А, ну да, МЧС...
Служба, ещё раз продемонстрировавшая свой уровень профессионализма.
Как же можно им не верить?

kochar 28 марта 2018 | 09:49

МЧС не располагает данными о пропавших без вести, а родственники пострадавших располагают.
"Мир не сумасшедший. Только люди." Эрих Мария Ремарк. Три товарища

lacosta1969 28 марта 2018 | 10:00

kochar: Ты дурик располагашь данными бандеровской жирной твари и тиражируешь занимаясь такими же провокациями.

kochar 28 марта 2018 | 10:09

lacosta1969: В отличии от тебя неуч,я не читаю бандеровской прессы и тебе кретину не советую. Посмотри лица этих несчастных людей из Кемерова (если конечно хватит духу) и подумай на досуге.
Может что то проснётся в тебе.Мало ли...

lacosta1969 28 марта 2018 | 10:17

kochar: ostanovka: Ты провокатор хренов по лицам количество погибших определяешь? По звонкам бандеровского пранкера без совести и чести? Или ты дурило чокнутое думаешь правда , что спасатели собирают трупы и свозят их на кладбища и прячут в братских могилах. Либеральная сволочь, как же ты ненавидишь русских народ, что думаешь о том что они на такое способны.

kochar 28 марта 2018 | 10:41

lacosta1969:
"Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии." Виктор Гюго. Человек, который смеется
Это тебе на завтрак.

archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 10:34

lacosta1969: " располагашь данными бандеровской жирной твари и тиражируешь занимаясь такими же провокациями. "

Вот так он отзывается о его "коллеге" - о skolzki
на Оптиков большая конкуренция.

lacosta1969 28 марта 2018 | 10:37

archibald_dandy_esquire: Эту тварь зовут Евгений Вольнов. И Вы тоже твари, так как тиражируете мерзости этой твари.Вам же чем хуже тем лучше. Вам же горе людей до одного места лишь бы бучу свою вонючую поднять.

wicked_digger 28 марта 2018 | 10:03

kochar: так что же ты, скотина, этих родственников скрываешь? Ты же их знаешь лично, раз утверждаешь такое. Зови их сюда, на Эхо, тут им будут очень рады, впрочем как и любому другому скандалу.

ostanovka 28 марта 2018 | 10:01

Чем МЧС не располагает, волнует только МЧС.

Я не вижу одного во всех действиях рашистов всех мастей: простого человеческого сочувствия. Безумная казенщина, ходульная скорбь, вернее, ее имитация путем покупки игрушек непонятно для кого и магазинных розочек для тупого действа под названием мемориал.
Какой мемориал, русские??? Вы уже вообще перестали быть людьми, даже не людьми а просто мыслящими существами.
Вы думайте, чем вы реально можете помочь, и не только родственниками погибших - СЕБЕ!!! Вас правильно ваша власть имеет за мусор, вы не достойны человеческого отношения, вы стали какими-то дрессированными 9билами.

sl2sl 28 марта 2018 | 10:15

Кемеровская Хатынь！незабудут,непростят？или продадут своих детей по миллиону за штуку？рабсияне хуле...

amrigo 28 марта 2018 | 10:37

Скрывают сгоревших детдомовских, их несколько сотен было по всей видимости.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 9140 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча посвящена обсуждению дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 164 6 29945 21.03
8читать ;смотреть
Kмид, англия, политика, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 200 6 17244 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 214 6 19520 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не пишите о Госдуме ничего Есть одно сильное оружие. Оно есть только у вас – журналисты…

5 63 6 9229 21.03
Kгосдума, акции, журналисты, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12839 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова специальный корреспондент Znak.com

+ Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» в истории Слуцкого и журналисток. Ошибку, мол, совершили журналистки…

5 79 6 21329 21.03
8читать ;смотреть
Kгосдума, слуцкий, скандалы, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Варварство в Москве Запланировано очередное варварство: в Красносельское районе мэрия приговорила к сносу квартал на Русаковской улице. Эти здания — образец советского конструктивизма, их ценность официально подтверждена Москомнаследием…

5 57 6 17336 21.03
Kмосква, видео, собянин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57303 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Волоколамск голосует за Путина! Пока государство занимается аферами и авантюрами с целью самопиара, его граждане задыхаются от мусорной вони

5 108 6 27192 21.03
Kподмосковье, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9336 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6707 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Юлия Латынина журналист

И снова о Челябинском интернате: объяснительная «КП» Мы знаем взгляды верующей супруги священника Анны Кузнецовой на телегонию. Хорошо бы еще узнать ее позицию по поводу педофилии…

5 158 6 84344 21.03
Kскандалы, челябинск, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14192 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25886 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 11810 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Посольство Великобритании в Москве: Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении Сергея Скрипаля Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран…

5 34 6 31358
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 174064 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 111 6 30268 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 326 6 447585 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 373 6 423005 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825873
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372570

Сегодня в эфире