Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, сообщает агентство Блумберг
Накануне власти Люксембурга заявили, что не будут высылать российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля». В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили США, Канада и европейские страны. В частности, США высылает 60 человек, а также закрывает Генконсульство России в Сиэтле.
Комментарии3
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luger_max_otto 28 марта 2018 | 09:10
Вполне разумно- без шума и пыли.
kottigr1 28 марта 2018 | 09:12
luger_max_otto: Вот и Люксембург начал бороться с российским кокаиновым наркотрафиком...
tttyyy 28 марта 2018 | 09:13
Уже всей страной хватаемся за валидол.