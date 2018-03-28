Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, сообщает агентство Блумберг

Накануне власти Люксембурга заявили, что не будут высылать российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля». В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили США, Канада и европейские страны. В частности, США высылает 60 человек, а также закрывает Генконсульство России в Сиэтле.