Врагов у Сергея Скрипаля не было, недоброжелатели – может быть, об этом заявила его племянница

Врагов у Сергея Скрипаля не было, недоброжелатели – может быть, об этом заявила племянница бывшего разведчика ГРУ Виктория. Она дала первое интервью после отравления родственников. Виктория рассказала Русской службе ВВС, что не хочет, чтобы из-за её семьи Россия и Великобритания конфликтовали. Она попросила проявить сочувствие к остальным членам семьи. Матери Сергея Скрипаля 90 лет, и она не знает об отравлении сына и внучки.