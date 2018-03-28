Врагов у Сергея Скрипаля не было, недоброжелатели – может быть, об этом заявила его племянница
Врагов у Сергея Скрипаля не было, недоброжелатели – может быть, об этом заявила племянница бывшего разведчика ГРУ Виктория. Она дала первое интервью после отравления родственников. Виктория рассказала Русской службе ВВС, что не хочет, чтобы из-за её семьи Россия и Великобритания конфликтовали. Она попросила проявить сочувствие к остальным членам семьи. Матери Сергея Скрипаля 90 лет, и она не знает об отравлении сына и внучки.
Комментарии6
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cipherman2 28 марта 2018 | 09:06
Не правильные слова сказала внучка убитого предателя!
chapter_2 28 марта 2018 | 09:12
cipherman2: Ну, да. С.Скрипаль всю жизнь занимался "благотворительностью" в ГРУ и дослужился до звания полковника, не принимая участия в мокрых делах.
kottigr1 28 марта 2018 | 09:19
cipherman2: Все предатели России сидят в Кремле.. Они грабят народ, травят и сжигают живьём российских детей..
nastawnik_dulo_w 28 марта 2018 | 09:07
Чем громче трещит по швам провокация госпожи Мэй, тем меньше шансов увидеть живыми Скрипаля и его дочь.
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 09:07
А откуда она знает, что врагов не было? Она что, ВСевидящее око? Знает планы ФСБ?
odobryam_s 28 марта 2018 | 09:13
Как-то забыли, что это отравленное чмо было полковником ! То есть всю свою карьеру выступало на собраниях с зажигательными речами, патриотизм, кругом враги и все такое.... А потом свинтило в стан врага и надеялся спокойно жить на полученные от врагов деньги! И что еще хуже, это то, что их таких сотни и тысячи! История наших "компетентных органов" - почти сплошь история предательств.....