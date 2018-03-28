В правительстве хотят изменить требования пожарной безопасности после трагедии в Кемерово

Их нужно оперативно внести в законодательство. заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Он курирует реформу контроля и надзора. В частности, Абызов предлагает запустить он-лайн мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах, чтобы можно было в реальном времени следить за их состоянием.