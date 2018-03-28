В правительстве хотят изменить требования пожарной безопасности после трагедии в Кемерово
Их нужно оперативно внести в законодательство. заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Он курирует реформу контроля и надзора. В частности, Абызов предлагает запустить он-лайн мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах, чтобы можно было в реальном времени следить за их состоянием.
Комментарии4
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odobryam_s 28 марта 2018 | 09:05
"". Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут - и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут - и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.»
М Е. Салтыков-Щедрин «Господа ташкентцы» 1870г.
prostovanya 28 марта 2018 | 09:11
Слова, слова, слова... И всё после дела.
Раньше где были, господа контролирующие и надзирающие?
natayak 28 марта 2018 | 09:11
Как обычно. Вообще такое уже было. Помнится, несколько лет назад сгорели несколько домов престарелых. Тогда тоже приняли важные изменения.
sergei_tn 28 марта 2018 | 09:14
Думаете все дело в плохих требованиях к пожарной безопасности?
Ошибаетесь. Дело в коррупции, пофигизме, безнаказанности, а главное в тупоумии тех, кого назначают из принципа лояльности к вышестоящим.