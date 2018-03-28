В Кемерове сегодня начнутся похороны погибших при пожаре в торговом центре

Между тем, число пострадавших в результате ЧП за последние сутки выросло до 76 человек.

В день общероссийского траура в Кемерове, по информации местных властей, пройдут похороны 15 жертв пожара, который произошел в торговом комплексе «Зимняя вишня», ритуальные процедуры оплатят из регионального бюджета. В храмах города уже начались отпевания, по сообщениям ТАСС, кроме родственников, соседей и близких, попрощаться с погибшими приходят и обычные горожане. Похороны в Кемерове, судя по всему, будут продолжаться несколько недель: дело в том, что опознать пока удалось лишь меньшую часть погибших — 27 человек. Напомню, жертвами ЧП, по официальным данным, стали 64 человека, большая часть которых — дети. Многие горожане, впрочем, этим данным не доверяют, и считают, что власти занижают количество погибших. Число пострадавших в результате пожара, между тем, выросло до 76 человек, люди обращаются за помощью к врачам. На месте трагедии, тем временем, завершен демонтаж остатков здания торгового центра, сотрудники МЧС полностью обследовали все этажи сгоревшего здания.

Пятерым фигурантам дела о пожаре накануне было предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности. Следствие ведётся в отношении представителя собственника здания, арендатора помещения и охранника, который якобы отключил систему оповещения. Руководители различных учреждений подчиняются прежде всего требованиям ФСБ, которые требует держать запасные выходы в детских учреждений закрытыми, а не пожарным, которые требуют их открыть, сказал в нашем эфире главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. О безопасности всерьез все начинают думать только после событий, которые произошли в Кемерово, однако вскоре об этом забудут, добавил Сергей Смирнов.