В Кемерове сегодня начнутся похороны погибших при пожаре в торговом центре
Между тем, число пострадавших в результате ЧП за последние сутки выросло до 76 человек.
В день общероссийского траура в Кемерове, по информации местных властей, пройдут похороны 15 жертв пожара, который произошел в торговом комплексе «Зимняя вишня», ритуальные процедуры оплатят из регионального бюджета. В храмах города уже начались отпевания, по сообщениям ТАСС, кроме родственников, соседей и близких, попрощаться с погибшими приходят и обычные горожане. Похороны в Кемерове, судя по всему, будут продолжаться несколько недель: дело в том, что опознать пока удалось лишь меньшую часть погибших — 27 человек. Напомню, жертвами ЧП, по официальным данным, стали 64 человека, большая часть которых — дети. Многие горожане, впрочем, этим данным не доверяют, и считают, что власти занижают количество погибших. Число пострадавших в результате пожара, между тем, выросло до 76 человек, люди обращаются за помощью к врачам. На месте трагедии, тем временем, завершен демонтаж остатков здания торгового центра, сотрудники МЧС полностью обследовали все этажи сгоревшего здания.
Пятерым фигурантам дела о пожаре накануне было предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности. Следствие ведётся в отношении представителя собственника здания, арендатора помещения и охранника, который якобы отключил систему оповещения. Руководители различных учреждений подчиняются прежде всего требованиям ФСБ, которые требует держать запасные выходы в детских учреждений закрытыми, а не пожарным, которые требуют их открыть, сказал в нашем эфире главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. О безопасности всерьез все начинают думать только после событий, которые произошли в Кемерово, однако вскоре об этом забудут, добавил Сергей Смирнов.
Комментарии4
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kottigr1 28 марта 2018 | 09:06
Не вижу в списках арестованных жирных котов из Администрации и МЧС разрешившим работать этому Торговому Бухенвальду для детей...
serge_moro 28 марта 2018 | 09:11
kottigr1: Портянки здесь кричат,что Путин то причем к трагедии в Кемерово. А кто назначает губернаторов в России ? Путин, Раз он их назначает,то он и несет полную ответственность за них. Тулеева назначил Путин.Отсюда Путин имеет прямое отношение к трагедии и должен быть под следствием вместе с Тулеевым.Вот,если бы народ сам выбирал себе губернаторов,вот только тогда Путин был бы не при чем в этом деле. Но,ведь Путин боится,чтобы народ сам выбирал не только губернаторов , но и президента России.И в этом и есть весь ужас и трагедия страны.
from_russia_with_boyaryshnik 28 марта 2018 | 09:14
Либерастов на выборах победили, пиндосов на колени поставили, скоро на "Сармате" Луну будем колонизировать , а у самих в доме вонь и пожары. И похоже бардака будет всё больше.
antimrakobes 28 марта 2018 | 09:15
И как на зло в Украине не происходит ничего равнозначного, чем бы можно было внимание быдла отвлечь!!!