Китайские власти проинформировали Вашингтон о визите в Пекин лидера КНДР Ким Чен Ына
Он находился в с неофициальным визитом в Китае с воскресенья по среду по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ким Чен Ын покинул территорию КНДР впервые с начала своего правления в 2011 году.
Комментарии3
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drgonish 28 марта 2018 | 08:51
Подстраховались, чтоб Ын не потерялся во время переезда.
midnightblues 28 марта 2018 | 08:57
Китаеса ест-нно плюет на мнение своей северной колонии
epynda 28 марта 2018 | 09:09
Северная Корея очееенннььь нужна Китаю, для противостояния с США...
США, приходится постоянно вести переговоры с Китаем по Северной Корее..
А Китаю, это и нужно...