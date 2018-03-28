Глава Фэйсбука Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США
Глава Фэйсбука Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США по поводу масштабной утечки данных пользователей социальной сети, сообщает CNN со ссылкой на источники в компании. Слушания состоятся 12 апреля. Ожидаются также выступления руководителей Гугла и Твиттера.
Комментарии2
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ukov 28 марта 2018 | 08:51
Марк, только, пожалуйста, не закрывай страничку Димона!
sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 08:52
Невиноватая я , это хакеры Путина ! Мамой клянусь!