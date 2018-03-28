Глава Фэйсбука Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США по поводу масштабной утечки данных пользователей социальной сети, сообщает CNN со ссылкой на источники в компании. Слушания состоятся 12 апреля. Ожидаются также выступления руководителей Гугла и Твиттера.