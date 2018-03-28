МЧС завершило поисковую операцию в сгоревшем торговом центре в Кемерово
По состоянию на сегодняшнее утро опознаны 27 погибших, четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу. По официальной информации, погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок.
Сегодня в России объявлен национальный траур.
Комментарии1
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from_russia_with_boyaryshnik 28 марта 2018 | 09:00
Пройдёт неделя - другая и все всё забудут. Национальная традиция - короткая память хромосомных.