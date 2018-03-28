Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, сообщает агентство Блумберг
Накануне власти Люксембурга заявили, что не будут высылать российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля». В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили США, Канада и европейские страны. В частности, США высылает 60 человек, а также закрывает Генконсульство России в Сиэтле.
Комментарии4
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luger_max_otto 28 марта 2018 | 08:55
Уважаю порядочных людей- тихо, спокойно, без шума и пыли российским руководителям всё объяснили...
echo_shar 28 марта 2018 | 09:00
luger_max_otto:
Точно так же Люксембург сдался Гитлеру. За 1 день.
el_borz 28 марта 2018 | 09:06
Нужно было написать, что люксембург отзывают своего пол-посла.
barssuk 28 марта 2018 | 09:11
Еще одни харкнули в козломордых, кто следующий?