Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор одному из лидеров российских националистов Александру Поткину

Он был осужден на три с половиной года по нескольким экстремистским статьям.

Александру Поткину, более известному под псевдонимом Белов, сегодня дадут возможность вступить с последним словом. Политик, которому ранее уже удавалось настоять на смягчении наказания, в этот раз попробует добиться его отмены. Белов вину не признает и связывает уголовное преследование со своей политической деятельностью.

Мужчина был осужден на семь с половиной лет по обвинению в отмывании пяти миллиардов рублей, похищенных из казахстанского банка и создании экстремистского сообщества. Впоследствии часть обвинений с Белова сняли, в два раза снизив тюремный срок. Однако адвокаты политика подали еще одну жалобу. Они обращают внимание на многочисленные процессуальные нарушения суда. В частности, юристы утверждают, что в основе приговора лежат противоречащие друг другу показания свидетелей, которые к тому же находились под давлением спецслужб Казахстана.

Александр Белов также известен как бывший лидер запрещенного в России «Движения против нелегальной миграции».