Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов, заявил в интервью Евроньюс постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов выслали США, Канада, Австралия и многие европейские страны. Москва пообещала ответить каждой.