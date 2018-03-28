Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов — Чижов
Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов, заявил в интервью Евроньюс постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов выслали США, Канада, Австралия и многие европейские страны. Москва пообещала ответить каждой.
Комментарии12
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komiccap_nkvd 28 марта 2018 | 08:41
России следует признать оккупацию Англией, Шотландии и Ирландии.
vinibi 28 марта 2018 | 08:56
Прикольно чижов-проглотил чижа!!!
midnightblues 28 марта 2018 | 09:02
vinibi: А вот мне жалко дядю
Перед ним тоже на букву Ч один все старался старался
а потом внезапно помре
с чего бы...
vezdehod 28 марта 2018 | 09:14
У Запада много Ежей и её не испугаешь Одной голой Задницей..
from_russia_with_boyaryshnik 28 марта 2018 | 08:41
Адекватный ответ от неадекватного Мордора. Это что - то забавное.
sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 08:45
from_russia_with_boyaryshnik: Какие светлые и умные лица среднестатистических американцев на твоей аватарке !)
protiv777 28 марта 2018 | 09:03
from_russia_with_boyaryshnik: Это ты с братом на аватарке? Вас такими мамаша родила или такими стали в процессе сидения на Эхе?
zor 28 марта 2018 | 08:45
В знак солидарности с Россией , Сирия,а так же Иран,Хезбола,Хамас, страны Лугандонского содружества и зулуские племена решили не высылать российских дипломатов.
sg78g 28 марта 2018 | 08:46
Хомячки! А чего вы возмущаетесь когда в регионах задерживают членососов штаба навального. Тоже в зхнак солидарности ))
Какие дружные холуи. Впечатлила их диафильма сТервозы Мэй.
Краткое содержание фильмы:
"Всего в презентации шесть слайдов.
- Первый содержит лишь герб, дату и надпись «Инцидент в Солсбери».
- Второй слайд – это хронология инцидента с 4 марта по 20 марта, то есть до момента высылки 23 российских дипломатов. Там же видна карта Солсбери с указанием мест, связанных с делом Скрипаля.
- Третий слайд озаглавлен фразой «Новая фаза российской агрессии». Здесь представлено описание отравляющего вещества «Новичок». Отмечается, что оно было распознано военной химической лабораторией «Портон-Даун», которая находится рядом с Солсбери.
Здесь же содержится безапелляционная, но по-прежнему бездоказательная фраза «Безо всяких сомнений, Россия ответственна». Утверждается, что ни у какой другой страны не было «одновременно возможностей, намерения и мотива» для отравления Скрипаля. Также указано, что Россия не предоставила доказательств своей непричастности.
- Четвертый слайд – это описание воздействия «Новичка» на организм, а также статистика по пострадавшим и задействованным в инциденте.
- Пятый слайд – это «список враждебных действий России», начинающийся с «убийства Александра Литвиненко». Всего Лондон насчитал 12 «враждебных действий».
- Последний слайд рассказывает о мерах, предпринятых британскими властями.
Янкели тут же заявиличто снимут санкции, если Россия признает участие в отравлении ))))) А по фильму "Миссия невыполнима-5" ити пидары не хотят покаятсмя в разрушении Кремля? )))
ЗЫ Хомячки! Вы зря тут радостно визжите. Ведь придет время когда и вас по мультфильмам судить будут. Вернее не судить, а осуждать и наказывать.. В лучшем случае пинком под зад к хозяину унитазы мыть.. Мризи лживые..
xuato 28 марта 2018 | 08:51
Фюрер достал уже всех. И своих, и чужих.
vebis 28 марта 2018 | 08:53
"Я думаю, что вскоре мы увидим очень неприятные для Кремля санкции. Можно предположить, что министерство финансов США собирает сведения о состояниях российских олигархов, хранимых за рубежом, оно выясняет, что из этих денег принадлежит Путину. Он должен осознавать, что мы все еще находимся в начале процесса ужесточения санкций. Путин этого явно не понимает, считая, что если до сих пор они его особо не коснулись, то он может продолжать свою игру. В конце концов Владимир Путин столкнется с большим неожиданным сюрпризом, который назревает. Это, если можно так сказать, американский стиль действий".
[Дэниэл Гурэ, вице-президент Лексингтонского института в Вашингтоне, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона]
antimrakobes 28 марта 2018 | 09:01
Что, назло Западу, сожжёте ещё один ТЦ в России?