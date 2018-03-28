Надзор за пожарной безопасностью в России после трагедии в Кемерово нужно системно менять, считают в МЧС
В частности, предлагается расширить полномочия самого Министерства.
Одной из причин гибели людей в Кемерово стали закрытые аварийные выходы в торговом центре. По некоторым данным, аварийные выходы были закрыты по требованию МВД. Впрочем, источник Газеты.ру, близкий к руководству Министерства утверждает, что такой иструкции ведомство не выпускало. Рекомендации по противодействию терроризм даёт ФСБ, уточнил собеседник издания.
Комментарии23
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ha12raz 28 марта 2018 | 08:36
Штаты расширить, особенно управленческие и надзорные, ну и само собой, оклады прибавить.......а чо не так ?
Шкурам беда как праздник.
varangian2011 28 марта 2018 | 08:56
ha12raz: То же самое они говорили после "Хромой Лошади", так что не переживайте за этих болтунов.
vezdehod 28 марта 2018 | 09:09
Как я понимаю. что только в России существует МЧС во главе с генералом а в остальных странах ею занимаются Гражданские организации и - пока будет существовать МЧС. будем Гореть и Вонять
protvik 28 марта 2018 | 09:14
vezdehod: Вертикаль нужно менять, а сначала ее лидера, тогда и правительство будет работать и суды, а законы выполняться.
lacosta1969 28 марта 2018 | 09:02
ha12raz: Либеральные СМИ постоянно будируют мантру , что не нужен надзор ни в каком виде. Они приветствовали надзорные каникулы, поносили проверяющих. Но как выяснилось их подопечные из малого и среднего бизнеса не заботятся о безопасности граждан, они хотят сорвать быстрее и больше. На хрен им системы тушения и оповещения, огнетушители какие-то. Сидя в Австралии нет желания тратиться на фигню, когда бабки и так плывут и государство само отказалось от проверок.
ural444 28 марта 2018 | 08:39
Дак может пора начать менять? а не просто - "считать"?
ag_bai 28 марта 2018 | 08:39
Одно из самых фальшивых и деньгожрущих ведомств в стране.
Число плагиаторов -- (ученые, мля) из МЧС в Диссернете зашкаливает.
Тупые бараньи глаза. Километры страниц ни о чем. Т.е. как бы о противопожарной безопасности.
https://www.dissernet.org/index.php?params%5Bsearch_text%5D=%D0%BC%D1%87%D1%81&x=18&y=8§ion=search_results
ag_bai 28 марта 2018 | 08:42
ag_bai: Вот -- здесь ("Дым без огня") -- коллекция гениев от "пожарной науки" --
https://www.dissernet.org/expertise/tag/gps-mchs-205-003-03/
tour 28 марта 2018 | 08:51
ag_bai: -/как бы о противопожарной безопасности. /
У нас в России огромнейшая армия полицейских, МЧСников и т.д Но мы, фактически в Мировых лидерах по авиакатастрофам, распространению СПИД и ВИЧ пожарам и прочим бедам с несчастьями. Хотя если взглянуть на проклинаемый ватниками Запад, можно увидеть огромную разницу не в нашу пользу в том числе противопожарном вопросе. Там не содержат тьму нахлебников с дармоедами а прекрасно справляются и с современным оснащением, профилактикой и пожарами. В Польше всего 29000 штатных пожарных, зато - 400 000 добровольных помощников, а в Австрии 2000 человек + 370000 помощников.
varangian2011 28 марта 2018 | 09:04
tour: В каждое здание с массовым скоплением людей всего лишь должна быть установлена система противопожарной безопасности, которая визжит в результате задымления и поливает сверху водой. А нам рассказывают по ТВ о каких-то мегасупер ракетах и подводных аппаратах. Элементарные противопожарные датчики, Ватсон, которые были изобретены более 100 лет назад установить не могут.
slawich163 28 марта 2018 | 08:39
Тут систему менять надо, а не увеличивать и усиливать.
sbk 28 марта 2018 | 08:42
Опять полномочий не хватает?
Стандартная ситуация.
sasass 28 марта 2018 | 08:46
Ничего не измениться и проверки без взятки - это нонсенс в России...
sin55 28 марта 2018 | 08:46
да....скорее разогнать и новое создать чем этого динозавра реформировать
blindpew_33 28 марта 2018 | 08:49
Ага, сейчас обяжут открыть и расчистить пожарные выходы, везде повесить камеры.
Потом выяснится, что камеры бесполезны - либо на записи ничего не разобрать, либо просто ничего не пишется.
Потом (типун мне на язык) случится теракт, и выходы обратно закроют-заварят.
В сухом остатке:
- МЧС получит больше полномочий, штата и денег, профессионализма не прибавится
- другие ведомства тоже отхватят свой кусок под это дело
- бизнес сделают крайним и единственным виноватым, придавят ещё больше, коррупция усилится
- никого из значимых фигур не уволят и не понизят, только мелких стрелочников.
За всё заплатим, конечно, мы, и не только деньгами.
platonnekafrin 28 марта 2018 | 08:49
Нужно мзду узаконить, с неё брать налог и пускать его на изменение системы лихоимства МЧС. И тут, чем больше взяток, тем больше денег на прогресс. Пожарная система Португалии останется в глубокой зависти.
xuato 28 марта 2018 | 08:54
Власть под суд, все сразу и заработает. Взятка и коррупция это убийство граждан. Сколько об этом писалось но жажда к обогащению выше морали.
a_gafur 28 марта 2018 | 08:56
вертухаи в лагере решили, что должны быть проведены реформы. Вертухаев должно быть больше, а зарплаты - выше.
perestarok 28 марта 2018 | 09:00
"Надзор за пожарной безопасностью в России после трагедии в Кемерово нужно системно менять, считают в МЧС"
Такое впечатление, что в МЧС работают одни жирафы: медленно доходит.
vebis 28 марта 2018 | 09:01
"Какие бы причины Кемеровской трагедии сегодня ни назывались, и какими бы они в конечном счете ни оказались, все они – не то что говорят – они просто кричат о чудовищном институциональном разложении – об отсутствии в кинозалах с детьми взрослых, о закрытии дверей кинозала на замок, о бегстве лиц, ответственных за безопасность, о действиях (точнее: бездействии) пожарных, об их противодействии родителям, пытавшимся вытащить детей, о качестве строительных проектов и самого строительства, об инструкциях ФСБ по закрытию запасных выходов, о реакции на трагедию со стороны официальных СМИ и властей – региональных и федеральных. И, конечно же, о цензуре и о бесконечной лжи, лжи, лжи.
В конечном счете все это – не просто признаки, это результаты глубочайшего разложения базовых государственных институтов, это следствие тотальной безответственности властей перед гражданами, являющейся неизбежным результатом многолетнего террористического подавления граждан нынешним режимом. Молох авторитарной безответственной власти безостановочно пожирает детей. Причем пожирает он не только т.н. чужих детей – чеченских, грузинских, украинских, сирийских, но и детей своих собственных граждан".
(Из статьи А. Илларионова "Когда Молох приходит за детьми")
gillan38 28 марта 2018 | 09:02
Надо менять МЧС-одну из самых коррумпированных структур.
vebis 28 марта 2018 | 09:14
gillan38: Надо менять МЧС-одну из самых коррумпированных структур.
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Надо ломать режим чекистов, которых олицетворяет Путлер-"президент": ворюга и бандит-убийца (к тому же, педераст-педофил).
sborisych 28 марта 2018 | 09:06
Надзор за пожарной безопасностью в России после трагедии в Кемерово нужно системно менять, считают в МЧС
В частности, предлагается расширить полномочия самого Министерства.
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Как это не цинично звучит, но в копилку идёт всё... Радости, горести, победы, провалы...