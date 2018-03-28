"Надзор за пожарной безопасностью в России после трагедии в Кемерово нужно системно менять, считают в МЧС"

В частности, предлагается расширить полномочия самого Министерства.

Одной из причин гибели людей в Кемерово стали закрытые аварийные выходы в торговом центре. По некоторым данным, аварийные выходы были закрыты по требованию МВД. Впрочем, источник Газеты.ру, близкий к руководству Министерства утверждает, что такой иструкции ведомство не выпускало. Рекомендации по противодействию терроризм даёт ФСБ, уточнил собеседник издания.