В Кемерово сегодня хоронят погибших во время пожара в торговом центре
К сегодняшнему утру опознаны 27 человек. Погибшими числятся 64, в том числе, 41 ребёнок. Это официальные данные. Ещё несколько десятков человек пропали без вести.
Сегодня в России день траура по погибшим.
Комментарии4
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protiv777 28 марта 2018 | 08:39
"Погибшими числятся 64," Эхо, а куда дели еще 136 погибших? Вам же вчера хохлобесы сказали - как минимум 200. Вы что им уже не верите? Они ж вам как родные.
kottigr1 28 марта 2018 | 08:52
protiv777: Признано официально погибшими 64 человека + как минимум 85 без вести пропавшие.. 149 человек без иногородних и тех кто не заявил на площади своих без вести пропавших родственников..
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 08:46
Заболтают, зальют деньгами, заткнут людям рты и будут и дальше делать, что захотят... упыри.
Через неделю даже и не вспомнят.
petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 08:54
Только в двух кинозалах было около 200 детей, которые были закрыты и не вышел никто , как показали вчера там даже пепла не осталось, все пролили брандсбойтами.
Сколько там сгорело детей "по официальным данным" , как их опознать ?
Уж перестали бы врать "официальные данные".