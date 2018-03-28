Следователи проверяют информацию о дебоше на борту самолёта, летевшего из Екатеринбурга в Анталью
Инцидент произошёл 27 марта. Самолёт авиакомпании «Россия» приземлился в Анталье благополучно. На земле хулигана передали полиции.
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Инцидент произошёл 27 марта. Самолёт авиакомпании «Россия» приземлился в Анталье благополучно. На земле хулигана передали полиции.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии5
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ivfn 28 марта 2018 | 08:25
Видео скандального инцидента уже появилось на видеохостинге YouTube: на нем видно, что мужчина, устроивший дебош, сильно кричал, дрался и грозился всех расстрелять. Инцидент произошел 27 марта утром. Пассажиры рейса FV-5865, вылетевшие из екатеринбургского «Кольцово» в Анталью, удивились мужчине, который при посадке самолета в турецком аэропорту начал петь песни, распускать руки, истошно кричать, материться и биться в истерике. Изрядно выпившего 69-летнего дебошира бортпроводники попросили успокоиться, в ответ он ударил одного из членов экипажа. При этом авиахулиган грозился расстрелять пассажиров и взорвать самолет, - вспоминают очевидцы инцидента. Буйного мужчину отвезли в полицию, турецкие стражи правопорядка пообещали депортировать россиянина ближайшим рейсом.
seryj_wolk 28 марта 2018 | 08:28
ivfn: Ну, вот. В очередной раз русские своего сдали. На этот раз туркам.☺
ivfn 28 марта 2018 | 08:37
seryj_wolk:
//Ну, вот. В очередной раз русские своего сдал//
С чего ты взял что он русский. Только немец может до усеру напиваться.
el_borz 28 марта 2018 | 08:30
ivfn: Вот же мудак! Так бесдарно слетать на отдых мог только умственно-отсталый имбецил.
Ладно бы после. Дебил.
davi__koloradov 28 марта 2018 | 08:28
А чего проверять? Вонючая мокшанская свинья нажралась и устроила дебош. В рашке такое каждый день десятки-сотни раз в каждом населенном пункте. Рашка-помойка.