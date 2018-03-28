Воробьев: Отставка главы Волоколамского района Гаврилова связана с тем, что он потерял диалог с жителями
Отставка главы Волоколамского района Евгения Гаврилова в первую очередь связана с тем, что он потерял диалог с жителями, заявил в эфире Эха Москвы губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, жители требуют, чтобы новый глава решил проблему мусорного полигона Ядрово. «Однако, наша стратегическая задача не просто справиться с Ядровом, но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности. Это не простая, но очень интересная задача», — отметил губернатор.
Воробьёв уволил Гаврилова после того, как в Волоколамске начались протесты, во время которых главу района пытались побить, а самого Воробьёва забросали снежками.
Комментарии13
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kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 08:21
нового главу назначайте такого чтоб очки не носил
romashka__ 28 марта 2018 | 08:31
Почему бы Воробьеву не уйти в отставку? Ведь совсем парень без мозгов и без совести.
sborisych 28 марта 2018 | 08:44
romashka__:
Дык как жеть- вроде он из одной из щупалец клана того кого надо ..
gregor 28 марта 2018 | 08:22
Воробьев: Отставка главы Волоколамского района Гаврилова связана с тем, что он потерял диалог с жителями
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Не то что я , сказал Воробьёв , весь аж про народ думаю , и не потерял диалог .
Вовремя сбежал , пока не на валяли ,потому ,как .
briks 28 марта 2018 | 08:22
Потерял диалог ? :) тогда путю надо гнать н чертовои матери Он этот диалог потерял уже 18 лет назад
odobryam_s 28 марта 2018 | 08:26
briks: briks:
Да уж. Похоже ему пора завести себе советника по связям с реальностью....
sborisych 28 марта 2018 | 08:34
briks:
С этим сложнее- формально он "диалогит". Пусть с доказанно подставными, но под телекамерыа "далогит".. А вот процентов 95 административных ставленников по этой причине, и с этой формулировкой, уволить наверное можно за'просто..
roseslon 28 марта 2018 | 08:23
Серьёзно?? Чё ж вы раньше не сказали, тут по всей стране с диалогом не клеется...
sasass 28 марта 2018 | 08:30
Сам-то Воробьев давно все потерял , если бы не Шойгу , то давно бы свои штаны потерял ....
edward_1960 28 марта 2018 | 08:34
Назначенный подмосковным губернатором Андреем Воробьёвым (https://t.me/rospres/2095) новый глава Волоколамского района Андрей (Асфан) Вихарев — "авторитетный предприниматель", банкрот, нелегально владевший панамским (https://t.me/rospres/2026) офшором AFS Developer (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/220204). 3000 дольщиков ЖК «Раменский» не получили квартиры от Вихарева, при возведении 25-этажного дома в Жуковском, Вихерев украл 2 млрд рублей. Семья Вихарева должна кредиторам 1 млрд.
У Воробьева хуже не нашлось?
hidaldo_hot 28 марта 2018 | 08:38
Сам воробьев поддерживал контакт с жителями Волоколамска при помощи снежков и кусков льда, которыми кидали в него горожане...
ha12raz 28 марта 2018 | 08:38
Из-за того, что по получил по толстой морде.......настоящий руководитель должен разгонять и арестовывать не поднимая задницы из кресла.
rampa 28 марта 2018 | 08:48
ha12raz: правильно. За то, что не сумел быстро и своевременно заткнуть возмущенным жителям рты и допустил всероссийскую огласку. Ну а уж про то, что не смог защитить губернатора от снежков и требований его отставки разговор отдельный будет