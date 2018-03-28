Лидеры Северной Кореи и Китая провели переговоры в Пекине
Как сообщает агентство Синьхуа, Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом в Китае с воскресенья по среду по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит можно считать историческим. С 2011 года северокорейский руководитель ни разу не покидал территории КНДР.
Комментарии4
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el_borz 28 марта 2018 | 08:26
Видимо в Китае расплодилось огромное количество бесдомных, дворовых собак.
ukov 28 марта 2018 | 08:36
el_borz:
огромное количество бесдомных
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именно бесдомных и бесграмотных собак...
begly_ 28 марта 2018 | 08:38
el_borz:
Чеченских собак корейцы любят больше., они при нынешней власти разжирели на славу.
el_borz 28 марта 2018 | 08:47
begly_: Жалкие потуги, отраханного жидопердевого папугая только вызывает у меня смех. Хааааааааааааааааааааа!
Ты хоть сама поняла, что накалякала проституирующая давалка?
Че, к чему?,
А какая ты жирная свинья, судя по твоей морде на аве, одни негры да мексиканцы знают, когда тебя шпилят тебя в очко.