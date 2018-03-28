Лидеры Северной Кореи и Китая провели переговоры в Пекине

Как сообщает агентство Синьхуа, Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом в Китае с воскресенья по среду по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит можно считать историческим. С 2011 года северокорейский руководитель ни разу не покидал территории КНДР.