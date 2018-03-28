К сегодняшнему утру опознаны 27 тел погибших в торговом центре в Кемерово, сообщает МЧС
По официальным данным, погибшими числятся 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Несколько десятков человек пропали без вести.
На стихийном митинге, который проходил в Кемерово вчера, начали собрать информацию о людях, судьба которых неизвестна. В первый день активисты получили данные о 85 пропавших без вест, сообщает Интерфакс.
Комментарии5
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kara 28 марта 2018 | 08:25
Эхо, повторите еще раз новость про Украинского пранкера, который вбросил 300 погибщих.
protiv777 28 марта 2018 | 08:31
Что то Эхо сегодня заткнулось про 200 трупов. Да вы не стесняйтесь, ведь тот хохлобес, что сделал этот всброс вам как родной.
lacosta1969 28 марта 2018 | 08:32
Сволочи, раздувавшие слухи от бандеровского пранкера и кучкующиеся на Эхе и Дожде не икаете Вы там от своей подлости? Эхо не икает видимо. Бесконечные хайповые блогеры расшатывающие ситуацию это фирменный стиль провокаций либерпидорских СМИ.
crimea2015 28 марта 2018 | 08:36
"несколько десятков человек, (помимо 64 погибших), считаются пропавшими безвести"... Шах и мат
crimea2015 28 марта 2018 | 08:39
Ольгинские даже не догоняют смысла этой новости. Похоже, Пригожин подобрал вас в центре занятости