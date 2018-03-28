К сегодняшнему утру опознаны 27 тел погибших в торговом центре в Кемерово, сообщает МЧС

По официальным данным, погибшими числятся 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Несколько десятков человек пропали без вести.

На стихийном митинге, который проходил в Кемерово вчера, начали собрать информацию о людях, судьба которых неизвестна. В первый день активисты получили данные о 85 пропавших без вест, сообщает Интерфакс.