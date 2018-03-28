Ким Чен Ын впервые за 7 лет покинул территорию КНДР — лидер Северной Кореи совершил визит в Китай

Поездка Ким Чен Ына в Пекин, по данным агентства Bloomberg, продолжалась около трех суток. В Китай северокорейский лидер прибыл на спецпоезде, которым пользовался еще Ким Чен Ир. Прежний глава КНДР страдал аэрофобией. В районе железнодорожного вокзала Пекина в понедельник были усилены меры безопасности, а площадь Тяньаньмэнь закрыли для туристов. По данным японского агентства Kyodo, Ким Чен Ын намерен наладить отношения с КНР, в последнее время они всерьез охладели на фоне усиления международных санкций, последовавших за северокорейскими ядерными испытаниями. Переговоры Ким Чен Ына с главой Китая Си Цзинь Пином, по данным ТАСС, прошли в Доме народных собраний республики. Северокорейский лидер заявил о готовности встретиться с лидерами Южной Кореи и США. Тем временем, в Сеуле зарубежную поездку лидера КНДР восприняли неоднозначно, власти Китая, впрочем, заявляют, что заранее предупредили Южную Корею о визите Ким Чен Ына.

Аналогичную ноту Пекин направил и в Соединенные Штаты. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, она отметила, что диалог с КНДР стал возможен благодаря кампании давления на Пхеньян.