Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность заочного ареста главного фигуранта «кокаинового дела»

Андрей Ковальчук, задержанный в Германии по запросу России, свою вину отрицает.

Защита обвиняемого в организации канала поставки кокаина из Аргентины в Россию продолжает настаивать на необоснованности его ареста. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, история с наркотиками, обнаруженными в вещах Ковальчука на территории российского посольства — это провокация со стороны спецслужб Аргентины, организованная вместе с их американскими коллегами.

По данным правоохранительных органов, чемоданы с кокаином должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года вместе с вещами российского посла. Дипломаты и полиция двух стран, узнавшие о содержимом груза, сорвали эту поставку. Через год представился шанс снова отправить кокаин в Россию, но на этот раз за процессом следили спецслужбы. Как сообщал РБК, в материалах дела утверждается, что чемоданы с кокаином принес в посольскую школу бывший завхоз Али Абянов. Наркотики в течение полутора лет хранились в подсобке.

По «кокаиновому делу» в Аргентине были задержаны сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и бывший сотрудник российского посольства Александр Чикало. В России обвинения в попытке незаконного сбыта наркотика предъявил четырем фигурантам.