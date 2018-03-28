Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность заочного ареста главного фигуранта «кокаинового дела»
Андрей Ковальчук, задержанный в Германии по запросу России, свою вину отрицает.
Защита обвиняемого в организации канала поставки кокаина из Аргентины в Россию продолжает настаивать на необоснованности его ареста. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, история с наркотиками, обнаруженными в вещах Ковальчука на территории российского посольства — это провокация со стороны спецслужб Аргентины, организованная вместе с их американскими коллегами.
По данным правоохранительных органов, чемоданы с кокаином должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года вместе с вещами российского посла. Дипломаты и полиция двух стран, узнавшие о содержимом груза, сорвали эту поставку. Через год представился шанс снова отправить кокаин в Россию, но на этот раз за процессом следили спецслужбы. Как сообщал РБК, в материалах дела утверждается, что чемоданы с кокаином принес в посольскую школу бывший завхоз Али Абянов. Наркотики в течение полутора лет хранились в подсобке.
По «кокаиновому делу» в Аргентине были задержаны сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и бывший сотрудник российского посольства Александр Чикало. В России обвинения в попытке незаконного сбыта наркотика предъявил четырем фигурантам.
Комментарии4
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antimrakobes 28 марта 2018 | 08:26
Т.е. "совместная российско-аргентинская операция" превратилась в очередную "амереканскую провокацию против России"? Ой как палевно, МИД...
put__out 28 марта 2018 | 08:28
///Дипломаты и полиция двух стран, узнавшие о содержимом груза, сорвали эту поставку. Через год представился шанс снова отправить кокаин в Россию..../// - а, это как? Тоесть год кокс просто лежал, а потом снова решили отправить, типа мафия не в курсе?...
el_borz 28 марта 2018 | 08:37
put__out: Нет, просто год потребовался, чтобы его разбодяжить зубным порошком. Вот и все.
beobachter 28 марта 2018 | 08:49
Жеребёнков нашел железный козырь-это провокация и в ней замешана Америка. Российский суд теперь просто обязан отменить арест его подзащитного... Ай да адвокат, ай да сукин сын!!!