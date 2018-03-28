Тела 27 человек опознаны после пожара в ТЦ в Кемерово.
Как сообщил начальник областного управления МЧС Александр, СК направил тела четырех опознанных на дополнительные исследования. Дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранным генетическим материалам. Он также отметил, что в лечебные учреждения города госпитализировано 14 человек, 65 человек после осмотра и оказания помощи были направлены на амбулаторное лечение. В результате пожара в торговом центре в Кемерове, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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vaka257 28 марта 2018 | 08:13
Вообше,конечно,страна, в правовом поле которой существует понятие "несогласованный траурный митинг", обречена...