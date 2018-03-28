Космический «грузовик» «Прогресс» сегодня отстыкуется от МКС
Как сообщает Роскосмос, расстыковка запланирована на 16:50 мск. Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его фрагментов в Тихом океане произойдет 26 апреля.
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Как сообщает Роскосмос, расстыковка запланирована на 16:50 мск. Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его фрагментов в Тихом океане произойдет 26 апреля.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии2
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mumaras 28 марта 2018 | 08:11
Спасибо СССР за такой космический задел!
xuato 28 марта 2018 | 08:49
Это еще не известно, судя по состоянию техники РФ.