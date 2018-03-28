НАТО на треть сократит число сотрудников российского постпредства в связи с делом Скрипаля
Как заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг, их теперь будет не 30, а 20. У семи дипломатов отберут ранее полученные аккредитации, а еще трое получат отказ. При этом, как заметил Столтенберг, альянс не намерен отменять подготовку заседания Совета Россия — НАТО.
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