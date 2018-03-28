Все 15 мусорных полигонов Подмосковья в настоящее время проходят процедуру активной дегазации
Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор добавил, что, к примеру, процедура по рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамске стоит порядка 120-140 млн рублей.
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keg 28 марта 2018 | 07:40
круто...переворачивая говно украдут миллионы,а народ будет через неделю опять задыхаться...