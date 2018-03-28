Следственный комитет проверяет действия украинского пранкера Евгения Вольнова
По версии следствия, он от имени сотрудников МЧС интересовался в моргах Кемерова о готовности принять сотни погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В СК считают, что таким образом он распространял заведомо ложную информацию и вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.
Комментарии9
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lyudmila9541 28 марта 2018 | 07:36
Друзья, а не хотите ли вспомнить своих, таких же пранкеров !вованов , которые разыгрывали всех, от актёров до министров ....и как их делали героями на новостных каналах по ЦТ ? Всем было смешно, интервью у них брали....а сейчас горюют, что для этого урода -пранкера , разыгравшего работника морга, нет уголовной статьи ....
sculll 28 марта 2018 | 07:40
lyudmila9541: Разницы не видишь? У тебя розыгрыш политиков или вброс дезы, где люди и так обезумели от горя, одно и тоже? Мне жаль тебя.
Если этого идиота спецслужбы накажут, готов терпеть любые санкции.
prutkov100 28 марта 2018 | 07:37
Следственный комитет проверяет действия украинского пранкера Евгения Вольнова...
Лучше проверяйте , он еще не только украинский пранкер , но и гражданин тех стран , которые ваших шпионов выслали .
sergei_tn 28 марта 2018 | 07:39
А не вы ли всех этих пранкеров приветствовали, когда они вводили в заблуждение и разыгрывали ваших "врагов".
tttyyy 28 марта 2018 | 07:41
sergei_tn: розыгрыш розыгрышу большая рознь или мозгов не хватает это просечь.
vaka257 28 марта 2018 | 07:40
А это разве государственная тайна узнать сколько людей погибло на пожаре?!...
vaka257 28 марта 2018 | 07:43
Как там Путин говаривал-"не важно кто ,а важно что"...
kiever 28 марта 2018 | 07:45
Это Уровень украинского государства и их героев
kara 28 марта 2018 | 07:47
пока только Альбац оказалась порядочной и призналась,что ошиблась, где остальные? после такого надо чистить ряды и журналистов и блогеров.