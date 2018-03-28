Следственный комитет проверяет действия украинского пранкера Евгения Вольнова...

По версии следствия, он от имени сотрудников МЧС интересовался в моргах Кемерова о готовности принять сотни погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В СК считают, что таким образом он распространял заведомо ложную информацию и вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.