Тела 27 человек опознаны после пожара в ТЦ в Кемерове
Об этом сообщил глава областного управления МЧС Александр Мамонтов. По его словам, спасатели завершили демонтажные работы на всех четырех этажах торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Все этажи полностью очищены от пожарного мусора.
Комментарии4
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vaka257 28 марта 2018 | 07:37
Чиновник: «вы пиаритесь на трагедии»
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prutkov100 28 марта 2018 | 07:47
Сейчас в Кемерово идет отпевание погибших . Наверняка эти же попы за не малые деньги , ранее "освящали" этот центр ставшим крематорием . Бог есть !? Думаю , что нет и никогда не было , потому что все , что "освящает" церковь - не летает , не плавает , не ездит , не стоит на месте и падает и просто не выполняет свои функции , что проводит порой к жертвам . Больше церквей стройте , тогда и война не нужна для уничтожения населения , которое вы так ненавидите .
lacosta1969 28 марта 2018 | 07:48
vaka257: Либерпидоры после вчерашних завываний и розжига о 300-400 укрытых трупов заткнули свои поганые хлебальники. Как Вам сволочам не стыдно было поджигать ситуацию, нервировать и так убитых горем людей, лить свои собачии и одновременно крокодильи слёзы. Эхо и ДОЖДЬ выступили главными провокаторами, выдавая непроверенную информацию и публикуя хайповые блоги разных ублюдков.
kara 28 марта 2018 | 07:37
кто следит, про пранкера с Украины который запустил 300 человек, была новость?