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07:16, 28 марта 2018

Мать Сергея Скрипаля до сих пор не знает об отравлении сына в Солсбери

Об этом ВВС рассказала племянница бывшего российского разведчика Виктория. По ее словам. родные стараются «оградить бабушку, чтобы она не знала, не слышала ничего», Виктория Скрипаль отметила, что не знает, кто может стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ.

Комментарии

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piterjanis 28 марта 2018 | 07:27

надеюсь,что хотя бы родственникам предоставят доказательства и самих Скрипалей

sasass 28 марта 2018 | 07:27

Зато весь Мир знает ....

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