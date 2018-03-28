Тела 27 погибших опознаны после пожара в ТЦ Кемерово

Об этом сообщает РИА со ссылкой на МЧС.

МЧС завершило обследование сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня». На здание установили датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные необходимы для оценки устойчивости конструкции и передаются в НИИ МЧС. Предполагается, что специалисты института завершат анализ в течение нескольких дней.