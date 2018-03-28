Тела 27 погибших опознаны после пожара в ТЦ Кемерово
Об этом сообщает РИА со ссылкой на МЧС.
МЧС завершило обследование сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня». На здание установили датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные необходимы для оценки устойчивости конструкции и передаются в НИИ МЧС. Предполагается, что специалисты института завершат анализ в течение нескольких дней.
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antimrakobes 28 марта 2018 | 07:26
А ведь больше всех от пожара в ТЦ выиграли Чайки, т.к. внимание от Волоколамска сейчас оттянуто в Кемерово...