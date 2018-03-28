В ФРГ выдано последнее необходимое разрешение на прокладку газопровода «Северный поток 2»
Однако перед началом работ дочке Газпрома предстоит еще подождать решения суда по иску экологов.
Федеральное ведомство по мореплаванию и гидрографии Германии официально заявило, что прокладка31 километрагазопровода через особую экономическую зону«не вредит ни судоходству, ни морской среде обитания».
Немецкие политики и СМИ постоянно сопровождают «Северный поток 2» эпитетом «спорный».Ведь особенно некоторые восточно-европейские страны с самого начала протестуют против этого газопровода. Европейский союз и США также ранее выразили несогласие с его прокладкой.
Ангела Меркель,однако, подчеркивает, что речь идет о чисто промышленном проекте и экономическом решении, в которое политики не имеют право вмешиваться. Теперь уже и все учреждения ФРГ дали добро на проведение второй ветки «Северного потока».
Остается подождать решения высшего административного суда города Грайфсвальд. Некоммерческая организация NABU сомневается в экологичности проекта. В начале марта защитники природы подали заявление на срочный запрет строительных работ.
Трасса газопровода длиной 1 200 километров должна проходить также через акваторию Дании, Швеции и Финляндии. Пока что лишь Германия выдала все необходимые разрешения.
Комментарии1
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estamp 28 марта 2018 | 07:15
Некоммерческая организация NABU сомневается ...
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Дык надо дать денег NABU, чтоб не сомневались.
Как по моему мнению, так "защитники природы" вторые по продажности посде пожарных (причем случай в Кемерово на этот "рейтинг" никак не повлиял). А может и первые.