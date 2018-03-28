В ФРГ выдано последнее необходимое разрешение на прокладку газопровода «Северный поток 2»

Однако перед началом работ дочке Газпрома предстоит еще подождать решения суда по иску экологов.

Федеральное ведомство по мореплаванию и гидрографии Германии официально заявило, что прокладка31 километрагазопровода через особую экономическую зону«не вредит ни судоходству, ни морской среде обитания».

Немецкие политики и СМИ постоянно сопровождают «Северный поток 2» эпитетом «спорный».Ведь особенно некоторые восточно-европейские страны с самого начала протестуют против этого газопровода. Европейский союз и США также ранее выразили несогласие с его прокладкой.

Ангела Меркель,однако, подчеркивает, что речь идет о чисто промышленном проекте и экономическом решении, в которое политики не имеют право вмешиваться. Теперь уже и все учреждения ФРГ дали добро на проведение второй ветки «Северного потока».

Остается подождать решения высшего административного суда города Грайфсвальд. Некоммерческая организация NABU сомневается в экологичности проекта. В начале марта защитники природы подали заявление на срочный запрет строительных работ.

Трасса газопровода длиной 1 200 километров должна проходить также через акваторию Дании, Швеции и Финляндии. Пока что лишь Германия выдала все необходимые разрешения.