Посольство Великобритании в Москве: Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении Сергея Скрипаля

Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран. По сведениям Ъ, на встрече присутствовали 80 высокопоставленных представителя иностранных посольств. Всего в презентации было шесть слайдов с хронологией событий после отравления Скрипаля, описанием вещества «Новичок», а также перечислением «враждебных действий» России за последние 12 лет. Встреча дипломатов состоялась за три дня до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Москва адекватно ответит на высылку странами Запада российских дипломатов, заявила в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мария Захарова добавила, что никаких доказательств вины России в отравлении Скрипалей так и не было предъявлено.