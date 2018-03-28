Посольство Великобритании в Москве: Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении Сергея Скрипаля
Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран. По сведениям Ъ, на встрече присутствовали 80 высокопоставленных представителя иностранных посольств. Всего в презентации было шесть слайдов с хронологией событий после отравления Скрипаля, описанием вещества «Новичок», а также перечислением «враждебных действий» России за последние 12 лет. Встреча дипломатов состоялась за три дня до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Москва адекватно ответит на высылку странами Запада российских дипломатов, заявила в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мария Захарова добавила, что никаких доказательств вины России в отравлении Скрипалей так и не было предъявлено.
Комментарии19
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ura_123 28 марта 2018 | 07:11
Веселит реакция известной в узких кругах танцовщицы Маши З., которая в своём ФБ прокомментировала эту самую презентацию))))
stebinmaku 28 марта 2018 | 07:11
"- Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел –
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет! "
putin_itogy 28 марта 2018 | 07:11
СОГЛАСЕН!
Весь мир с вами.
sg78g 28 марта 2018 | 07:14
Удивительно четко пишут хорватские СМИ:
"Правда, Великобритания так и не представила никаких доказательств, которые убедительно свидетельствовали бы против России и подтверждали российскую вину. Но сейчас уже ясно: существует консенсус о том, что подобные доказательства даже не будут искать. Великобритания назвала виновного, и ее союзники не были бы таковыми, если бы поставили под сомнение ее вердикт. Итак, все одно к одному складывается в масштабную кампанию против России. Цель этой кампании изначально ясна: или максимально изолировать русских, или каким-то образом произвести в России «смену режима». Причины напоминать не стоит: Россия перешла дорогу западным интересам во многих местах, и не стоило ожидать, что ей позволят вернуться на «геополитическую арену» полноправным игроком."
tarxan 28 марта 2018 | 07:24
sg78g: Укажи источник где это написанно. Иначе есть большие подозрения, что это ты сам все сочинил
vaka257 28 марта 2018 | 07:30
tarxan: У него ума не хватит,он может лишь списать с методички...
mwxp 28 марта 2018 | 07:33
tarxan: Под этим ником скрывается сам Лавров.
condor00 28 марта 2018 | 07:30
sg78g: Произвести смену режима, когда он с необычайным успехом работает на Запад? Нет, загнать режим снова в клетку, из которой Запад опрометчиво его выпустил.
askos 28 марта 2018 | 07:35
sg78g: Долго наверное капал на просторах интернета это хорватское Сми??? Но не чего, зато свой копеики Пригожина отработал. Молодец.
silver1972 28 марта 2018 | 07:18
Какие ваши докозательства? (с)
kiever 28 марта 2018 | 07:24
Шесть слайдов? Всего шесть? Без информации о лицах причастны об отравление, о месте и составе отравляющего вещества.. идиот порошенко, по крайней мере, хоть обложками пустых паспортов трусил, когда рассказывал о "российской войне"
prof57 28 марта 2018 | 07:30
А почему интересно они умолчали, что это вещество производилось в Чехии, США и Британии в Портон Дауне?.....
sculll 28 марта 2018 | 07:32
Если по таким доказательствам оппозиционеров сразу свозить в Магадан, то они на го_но изойдут, а тут ничего хавают, облизываются.
vladimir_na_echo 28 марта 2018 | 07:45
sculll: и не добавить ничего, браво!
vaka257 28 марта 2018 | 07:34
Думаю, всем тем странам, которые сейчас высылают российских дипломатов, британское правительство изложило основные факты и доказательства по делу Скрипалей. И они сочли их достаточно убедительными, чтобы начать высылку...
kara 28 марта 2018 | 07:34
стрелочки на листике ведущие к надписи Россия? это то, что американцы предоставили по Боингу?
vlabumur 28 марта 2018 | 07:35
Все тут ясно как Божий день.
Я не одной внятной версии кроме английской даже не услышал.
vladimir_na_echo 28 марта 2018 | 07:42
Помоему даже местным "либералам" с эха очевидно, что это настолько ниже плинтуса, что уже совсем несмешно.
Это не цирк и они не клоуны. Не обижайте почетную профессию Никулина.
cilovit 28 марта 2018 | 07:43
Если такие докозательства хватает в английских судах, то тоды ой.