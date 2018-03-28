Источник: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем
Очаг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.
Тем временем гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно. Об этом сообщает интернет-издание «Газета Кемерова».
Надежде Судденок легче объявить виноватыми в гибели людей в торговом центре кавказцев или цыган, чем признать свою вину, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Орхан Джемаль.
Судденок, которая, помимо прочего, ранее была местным депутатом от «Единой России», предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сегодня суд оставил ее под стражей до 29-го марта.
Комментарии18
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na555 28 марта 2018 | 07:14
Сегодня суд оставил ее под стражей до 29-го марта.
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Они там уху ели?
silver1972 28 марта 2018 | 07:28
na555: потом продлят просто. Обычная практика. Таков регламент
lenin3 28 марта 2018 | 07:18
Так,очаг или, все-таки,взрыв,о котором многие говорят? Или взрывы могут щас быть только в Сирии?
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 07:19
"Может, Зинка?"(С)
curious69_ 28 марта 2018 | 07:22
Да какая разница ,кто из посетителей поджёг? Типичный пример ДЕМАГОГИИ со стороны руководства.. В местах скопления людей ВСЕГДА найдутся НЕАДЕКВАТЫ ( дети или взрослые), которые то ли по своей тупизне , то ли по заказу подожгут или "поролон" или даже 100% негорючий материал- каким нибудь пиротехническим составом. Важно то ,что в принципе неконтролируемой толпе , нужно предусматривать систему АВТОМАТИЧЕСКОГО тущения , НЕЗАВИСИМУЮ от посетителей или персонала. А её или не было или она не работала. А это прямая ХАЛАТНОСТЬ директора. Впрочем выходцы из единой россии - ВСЕ поголовно ЖУЛИКИ, ВОРЫ и ПРИДУРКИ.
curious69_ 28 марта 2018 | 07:26
curious69_: Даже если был теракт и взрыв. Система автоматического тушения ДОЛЖНА работать. Я категорический анти-сталинист, но при сталине директора этого ТРЦ упекли бы на "десять лет без права преписки" и ПРАВИЛЬНО.
silver1972 28 марта 2018 | 07:23
Не важно из-за чего пожар возник, важно что детей заперли умирать как нацисты делали во время войны. И не одна тварь из персонала ТЦ не попыталась разблокировать двери. Они просто все побежали спасать свои шкуры с ключами от запертых дверей в карманах
sprav77 28 марта 2018 | 07:39
silver1972: Вот их надо судить этих контролёров-туповатых.
sg78g 28 марта 2018 | 07:26
Когда будут судить Эхо и прочие СМИ, которые радостно тут мусолили тему о сотнях погибших?
Как минимум Венедиктов должен прилюдно извиниться или закрыть сайт..
plantagenista 28 марта 2018 | 07:37
sg78g:Не ной,подай в суд.
vsehporvem 28 марта 2018 | 07:32
Она ещё не поняла, как влипла - вот и лепечет муру всякую. По факту - это умышленное убийство! Так что легко на пожизненное все эти мрази из ТЦ пойдут при желании.
max3446 28 марта 2018 | 07:32
Думаю следствие идет неверным путем. ну причем тут владелец торгового центра и охранник? основные версии должны быть:
1. провокация российской опозиции
2. действия западных спеслужб.
И в этом ключе надо искать доказательства или просто их обвинить сказав что их вина неоспорима.
vsehporvem 28 марта 2018 | 07:36
max3446: Ты ещё забыл про мохнатого главхомяка сказать!!!
silver1972 28 марта 2018 | 07:38
max3446: У тебя еще язык поворачивается ерничать тварь?
max3446 28 марта 2018 | 07:47
silver1972: причем тут ерничание. уверен если пробить местные школьников, среди них окажутся миньоны ничтожества наврального. А один такой миньон боевик ничтожества недавно резню в школе устроил. При этом запад никак на трагедию не отреагировал, что наталкивает подозрение на их причастность тоже
plantagenista 28 марта 2018 | 07:40
max3446:Владельцы,проживающие в Австралии-это впечатлило.Торжество неких идей получается.Скажи кому годугоду эдак в 1988,что кто-то будет сдавать конфетную фабрику и проживать с семьёй в Австралии,народ чокнулся бы.
caesar_prost 28 марта 2018 | 07:40
Поджог - не поджог, цыгане - не цыгане,.....
Точки над i могли бы расставить видеокамеры со 100% покрытием зон наблюдения, тем более што это не так уж и затратно. Необходимо законодательно обязать установку 100% видеонаблюдения в местах массового скопления людей, а не "лохматить бабушку" с нацгвардией.
vsehporvem 28 марта 2018 | 07:43
caesar_prost: Необходимо законодательно обязать установку 100% видеонаблюдения
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Которая как обычно будет отключена?