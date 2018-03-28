В российских городах сегодня продолжатся стихийные и официальные мероприятия в память о погибших в ТЦ Кемерова

В российских городах сегодня продолжатся стихийные и официальные мероприятия в память о погибших в торговом центре Кемерова.

Мемориальное шествие под названием «Тишина» пройдет в Челябинске. Информация об этом появилась в соцсетях. Отмечается, что эта акция «вне политики». Организаторы призывают приходить с друзьями, детьми и семьями, в тишине пройти и постоять у памятника «Учителя и ребенка», возложить там цветы, игрушки, свечи и запустить в небо белые воздушные шары как прообраз детских чистых душ, которые вознеслись на небеса. В мэрии сообщили о получении уведомления о мероприятии и обещали обеспечить безопасность участников.

Аналогичное траурное шествие «Час тишины» пройдет сегодня и в Кургане. Все неравнодушные могут возложить цветы, игрушки и свечи к памятнику «Дети» в центре Детского парка, почтить память погибших часом молчания и запустить в небо воздушные шары. Представители инициативной группы горожан особо подчеркнули, что это не политическое мероприятие и никаких лозунгов на нем звучать не будет.

На митинг памяти также приглашаются жители Омска. Местом сбора выбран сквер Дружбы народов.

Накануне акции в память о жертвах кемеровской трагедии прошли во многих российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. В самом Кемерове более 10 часов продолжался стихийный митинг с участием нескольких тысяч человек. Они требовали не скрывать информацию о погибших и призывали к отставке региональных и федеральных властей.

В России сегодня день национального траура по жертвам пожара в Кемерове. Сегодня же состоятся первые похороны погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.