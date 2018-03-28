Лидер КНДР Ким Чен Ын готов к диалогу с США и  встрече с  Дональдом Трампом

Как передает Синьхуа, об этом он заявил в Пекине на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению северокорейского лидера, проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США будут реагировать на усилия Пхеньяна и Китая, а также создавать атмосферу мира и стабильности. Синьхуа сообщает, что Ким Чен Ын 25-28 марта совершил неофициальный визит в Китай по приглашению китайского руководства