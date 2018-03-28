В МИД России назвали «провалом» британскую презентацию по делу Скрипаля
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила у себя в ФБ, что это крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением. «На основе 6 картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке» — пишет Захарова. Ранее материалы презентации опубликовал Ъ. В ней утверждалось, что Россия «без всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери, а также перечислялись «враждебные действия Москвы» за последние годы.
Комментарии20
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putin_itogy 28 марта 2018 | 06:55
Обос какались, молчите.
Гопники, дальше не зарывайтесь. Хуже ведь будет.
Успокойтесь.
На колени, цуки. B прощения просите, у всего мира.
Мир добрый, они вас несмышлёнышей агрессивный простят, как плохих невоспитанных, испорченных детей.
Мир вас перевоспитает. Стоя ссать научит, азиатов. ))
condor00 28 марта 2018 | 07:05
putin_itogy: А этот добрый мир почему не пускает дипломатов к гражданам РФ? И почему у стебущихся здесь нет интереса к судьбе своих же граждан?
mamiluk 28 марта 2018 | 07:23
condor00: Не пускает -потому как российские "дипломаты"-это гебня под прикрытием-зачем пускать киллеров к пострадавшим-чтобы добили?
prutkov100 28 марта 2018 | 07:29
«На основе 6 картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке» — пишет Захарова. Ранее материалы презентации опубликовал Ъ.
С каких это пор "Ъ" считается официальным органом западных государств ? Маня , может хватит коксом увлекаться ?
cilovit 28 марта 2018 | 07:45
putin_itogy:
Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас
apels 28 марта 2018 | 06:56
Провал это когда более 100 дипломатов из многих стран высылают.
Дебилы, бл....
ura_123 28 марта 2018 | 06:56
И кто заметил это заявление! М.Захаровой в её ФБ,предназначенном для "внутреннего" пользования?
severnaj 28 марта 2018 | 07:09
ura_123: "Эхо" заметило, и все наши СМИ выйдут под заголовком "Грозный ответ нашего МИДа!". уже есть -"Это провал Терезы Мэй". Телепузиков распирает от гордости и ярости.
ura_123 28 марта 2018 | 07:13
severnaj: Телепузиков распирает от несварения головного мозга,злоупотребляющего соловьиный помёт текущий в кисельных берегах))))
ihtamnet 28 марта 2018 | 07:00
Захарова написала, а что изменится?
condor00 28 марта 2018 | 07:13
ihtamnet: Всеми участвующими сторонами (блогеры и комментаторы в их числе) извлекается максимум выгоды! Это и предполагалось в самом начале: "они о колёсах, а мы о насосах". МИД РФ в первую очередь должен был созвать СБ ООН, заботясь о судьбе своих граждан, а не писать в ФБ или в пресс-релизах.
putin_itogy 28 марта 2018 | 07:02
С Кокаином...
Это действительно - провал..
Последняя гастроль Резидента.
ivar1964 28 марта 2018 | 07:03
Около тридцати стран поддержали Британию. Это провал? Тогда я не знаю, что есть успех. Наверно, политические победы России на протяжении последних лет.
sg78g 28 марта 2018 | 07:04
Дабы отвлечь от бездоказательных обвинений по делу Скрипалей, наглосаксы вываливают кучу новых таких же бредовых предъяв.. Хотя в случае с Лесиным хоть какой то мотив был, да. Но хваленые западные спецслужбы не в состоянии определить исполнителей убийства и поэтому просто указывают страну..
mwxp 28 марта 2018 | 07:08
sg78g: А Вы не Лавров, случайно?
ura_123 28 марта 2018 | 07:16
mwxp: Не,не лавров. Это сучество гораздо тупее и агрессивнее.
А вон ещё одно,под номером 3446,точно такое же как и 78-е))))
davi__koloradov 28 марта 2018 | 07:17
mwxp: он лаврун.
raffal 28 марта 2018 | 07:31
sg78g: хваленые западные спецслужбы не в состоянии определить исполнителей убийства ....
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Следствие продолжается. А на страну указывает руководство страны, которая подверглась террористической атаке с использованием боевого ОВ,
max3446 28 марта 2018 | 07:06
Поддерживаю Захарову. 6 убогих картинок, часть из которые набор фейков о выдуманной причастности России к иным каким то делам, это безусловно провал. Днищенское дно. Хотя это было ожидаемо. Убогие прогнившие насквозь европейцы и не могли ничего путного представить, за отсутствием такового
ostapbey 28 марта 2018 | 07:14
max3446: ничего ПУТНОГО??
А навального тоже?
Даже?