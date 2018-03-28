В правительстве рассматривают первые предложения по усилению мер пожарной безопасности после трагедии в Кемерове

По сведениям РБК, речь, в частности, идет о расширении полномочий МЧС. С 2007 года ведомство не участвует в пожнадзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капремонта зданий. Эти аспекты находятся в ведении госстройнадзора. Предлагается также ввести мониторинг состояния пожарных систем в режиме онлайн.