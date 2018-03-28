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06:45, 28 марта 2018

В правительстве рассматривают первые предложения по усилению мер пожарной безопасности после трагедии в Кемерове

По сведениям РБК, речь, в частности, идет о  расширении полномочий МЧС. С 2007 года ведомство не участвует в пожнадзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капремонта зданий. Эти аспекты находятся в ведении госстройнадзора. Предлагается также ввести мониторинг состояния пожарных систем в режиме онлайн.

Комментарии

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vaka257 28 марта 2018 | 06:48

Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.
Погибли при спасении:
341 пожарный, 2 парамедика, 60 полицейских, 8 сотрудников «скорой помощи».
---------------------------
Кемерово, 25 марта 2018г.
Погибли при спасении:
0 пожарных, 0 парамедиков, 0 полицейских, 0 сотрудников «скорой помощи».

sg78g 28 марта 2018 | 07:09

vaka257:
Не в тему про своих хозяев вспомнила. Пожарные там погибли потому, что им не сообщичи что башни будут взорваны. Они полезли тушить, наивно полагая что от пожара такое строение рухнуть никак не может. Но Но цэрэушка уже заложила взхрывчатку.. И уж никак не ожидали что взорвут ту многоэтажку, в которую и самолет то не попал..

vaka257 28 марта 2018 | 07:14

sg78g: всего 2.95 тебе ...

sg78g 28 марта 2018 | 07:21

vaka257:
Не позорься, бабуля. Сказать нечего, куакие то числа начинаешь тут писать. Маразм что ли прогрессирует?
Но хоть отрицательные числа начни писать, никак тебе не опровергнуть тот ФАКТ, что небоскрребы в Н-Й в 2001 снесли сами спецслужбы твоих хозяев. Инсценировали "угоны" самолетов "террористами-самойчками" и по радиоуправлению навели их на многоэтажки, взорвав затем заложенную заранее взрывчатку. Все три башни (три!!!!, а самолетов два) рухнули строго по иллюстрациям к учебнику по сносу строений врзывом..
И хоть тут ты ... Ладно, при твоем запоре это будет отлько в радость..

vaka257 28 марта 2018 | 07:25

sg78g: ещё тебе от меня 1.50 руб.

sg78g 28 марта 2018 | 07:29

vaka257: ещё тебе от меня 1.50 руб.
Покакало что ли? Ну наконец то! )))
ЗЫ Нечего возразить как я понимаю? Ну да, это же не вслед за господином повторять всякий бред..

vaka257 28 марта 2018 | 07:45

sg78g: А ты жадный - на тебе ещё 75коп.

serjo1977 28 марта 2018 | 07:33

sg78g: Конечно-конечно... Успокойтесь, больной. Сейчас Вам доктор укольчик сделает, и "белочку" прогонит. :-)

serjo1977 28 марта 2018 | 07:42

vaka257: При всём к Вам уважении, Ваше сравнение некорректно из-за совершенно несопостовимых масштабов происшествия... Слава Богу, что никто из спасателей не пострадал в Кемерово. А в Нью-Йорке без жертв обойтись не могло: обрушение двух небоскрёбов в центре города - сами понимаете...

fowler 28 марта 2018 | 06:51

Пилите, Шура, пилите...

melnikov_ivan_85 28 марта 2018 | 06:53

Скоро, значит, и МЧС присоединится к вымогателям у малого и среднего бизнеса.

mark60n 28 марта 2018 | 07:01

melnikov_ivan_85: Из за таких как вы и случаются пожары.Это ж надо додуматься и объявить каникулпо пожарной безопасности для малого бизнеса.За рубежом проверки проходят каждый год,у нас от трех лет и реже,и то возмущаются:часто!

(комментарий скрыт)

tadolg 28 марта 2018 | 07:05

Не то, Марта! Не то!
Расстреливать коррупционеров за взятки! И дети наши будут жить и в стране легчедышать станет.

mobile_actor 28 марта 2018 | 07:25

tadolg: Ну, они вас же и расстреляют, дав взятку тем, кому вы дадите право расстреливать.

sergei_tn 28 марта 2018 | 07:15

Те, кто сейчас у власти, умеют пытать, нагибать, отжимать ...

А ума нет. Нужны же разумные предложения, так ведь их пытками не выжмешь.

mobile_actor 28 марта 2018 | 07:22

Еще только начато расследования, еше неизвестны и не проанализированы причины катастрофы, но уже принимаются меры - чисто для отчета. И как всегда - расширить полномочия. Нуежели беда случилась из-за недостатка полномочий?

benin_papa__ 28 марта 2018 | 07:32

Расширение полномочий, стало быть...
Знакомо.
Тех же щей, да пожиже влей.
А еще можно придать МЧС атомный ледокол для усиления.
Или еще что-нибудь столь же бессмысленное.

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