Суд оставил под запретом публикацию ФБК о Сергее Приходько, Олеге Дерипаске и Насте Рыбке

Жалобу на блокировку материалов расследования подали «Медиазона», Znak.com и основатель ФБК Алексей Навальный. Ранее суд удовлетворил ходатайство Дерипаски о закрытом судебном заседании. Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за распространения в сети материалов о его личной жизни. Позднее дело передали в Краснодарский крайсуд.