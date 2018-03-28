Суд оставил под запретом публикацию ФБК о Сергее Приходько, Олеге Дерипаске и Насте Рыбке
Жалобу на блокировку материалов расследования подали «Медиазона», Znak.com и основатель ФБК Алексей Навальный. Ранее суд удовлетворил ходатайство Дерипаски о закрытом судебном заседании. Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за распространения в сети материалов о его личной жизни. Позднее дело передали в Краснодарский крайсуд.
Комментарии4
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vaka257 28 марта 2018 | 06:45
В РФ все равны по Конституции ,но есть лица(рожи...)равнее...
sabotage_nik 28 марта 2018 | 06:50
вся выстроенная ПУтинская вертикаль состоит из мерзких порочных животных !Главная цель которых личное чревоугодие !Государственные задачи выполняются крайне плохо результат развития страны как видим абсолютный ноль !
putin_itogy 28 марта 2018 | 06:57
Путикаль в действии.
Это такая "конституция", у дикарей..
na555 28 марта 2018 | 07:06
И какое отношение имеет Усть-Лабинский район и Краснодарский край?