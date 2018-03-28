Синдзо Абэ: Пхеньян ищет возможности для диалога

Пхеньян ищет возможности для диалога. Таким образом прокомментировал первый зарубежный визит Ким Чен Ына в Пекин премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, сейчас важно, чтобы Северная Корея полностью избавилась от ядерного оружия и баллистических ракет. Абэ также сказал, что Япония продолжает собирать информацию о переговорах Ким Чен Ына с Си Цзиньпином и ждет соответствующего разъяснения от китайской стороны