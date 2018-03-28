Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 миллионов тонн мусора
Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Конкурс по выбору регионального оператора по сбору отходов завершится в Подмосковье в мае, сегодня в мусорном бизнесе принимает участие «не пойми кто», добавил Воробьев.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zaroff 28 марта 2018 | 07:10
А теперь будут только свои. Гиганский доход от мусора и развод населения на деньги за раздельный сбор мусора.
rwt 28 марта 2018 | 07:10
Очевидно, из Москвы. Интересно, а что она ещё производит кроме отходов и фекалий?