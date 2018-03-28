Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 миллионов тонн мусора

Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Конкурс по выбору регионального оператора по сбору отходов завершится в Подмосковье в мае, сегодня в мусорном бизнесе принимает участие «не пойми кто», добавил Воробьев.