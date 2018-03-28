Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны в районе Сочи продлено до 25 июля
Как сообщают источники РИА, следствию потребовалось дополнительное время из-за большого объема экспертиз. Самолет, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.
Комментарии3
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naivnyk 28 марта 2018 | 06:38
Как дети малые, что время тянуть? Объявлять виновной Россию и дело с концом, что там расследовать...
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 07:00
naivnyk: Действительно!
Чё там расследовать?
Госдеп самолёт поломал, перегрузил, лётчиков дезориентировал, проволоку в самописце запутал, резину на шасси до корда стёр. Однозначно!
petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 07:40
Вот любят у нас "расследование" тянуть по пять лет, чтоб все уже забыли о чем речь.
Так же и с сгоревшими детьми в Кемерово будет...
Ту-154 взорвали, видео взрыва записано, все уже собрали - и фрагменты тел и гнутые от взрыва шпангоуты , всем все ясно , но нельзя же признаваться, это же такое пятно на ФСБ что они ни хрена не работают и допустили закладку бомбы у себя под носом.