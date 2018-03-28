Науэрт: США приняли на веру заявление Лондона о виновности России в деле Скрипаля
Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, Великобритания — союзник США, и если Великобритания утверждает, что Россия ответственна за это преступление, у Вашингтона есть все основания верить. «Коммерсантъ» сегодня опубликовал документ, распространенный в Москве посольством Великобритании среди иностранных дипломатов. В нем говорится, что Россия без всяких сомнений несет ответственность за отравление Скрипаля, а также перечисляются «враждебные действия Москвы» за последнее время
Комментарии2
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max3446 28 марта 2018 | 06:35
Вот и весь двуличный прогнивший запад во всей красе. Одни ляпнули без доказательств, другие им на слово поверили. Такое ощущение что Запад усиленно пытается развязать третью мировую войну с Россией. Прям из кожи вон лезут для этого
sg78g 28 марта 2018 | 06:42
сТервоза Мэй сказала, "Бля буду.." и сраколева согласно закивала..