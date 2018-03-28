Науэрт: США приняли на веру заявление Лондона о виновности России в деле Скрипаля

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, Великобритания — союзник США, и если Великобритания утверждает, что Россия ответственна за это преступление, у Вашингтона есть все основания верить. «Коммерсантъ» сегодня опубликовал документ, распространенный в Москве посольством Великобритании среди иностранных дипломатов. В нем говорится, что Россия без всяких сомнений несет ответственность за отравление Скрипаля, а также перечисляются «враждебные действия Москвы» за последнее время